Četiri gola i asistencija, na sedam utakmica (pet u Seriji A, dve u Ligi šampiona), uz minutažu koja je daleko od onoga što bi Srbin voleo...

Vlahović je na tih sedam mečeva svojim konkretnim učinkom direktno doneo Juventusu četiri boda, a bio je izuzetno važan i u pobedi nad Parmom (2:0).

To što radi nekadašnji centarfor Partizana i Fiorentine dovelo je do ozbiljnog preokreta kakav niko nije mogao da očekuje.

Juventus će, kako trenutno stoje stvari, ponuditi Dušanu Vlahoviću novi ugovor.

Zvuči neverovatno jer su iz "stare dame" do nedavno razmišljali kako da se otarase srpskog fudbalera.

Sudeći po onome što je stizalo iz Italije tokom leta i na početku sezone, Vlahović je u očima uprave kluba bio teret, pre svega na finansijskom planu.

Visoka plata, najviša u Juventusu, a prema određenim podacima i u Seriji A, pored činjenice da je Dušan prošle sezone takođe uz nešto skromniju minutažu bio najbolji strelac ekipe, bila je dovoljna da "bjankoneri" pokušaju da završe izlazni transfer.

Međutim, Vlahović nije imao nameru da ode i o tome je pričao sa saigračima tokom letnjih priprema i boravka u SAD. Ispostavilo se da je njegov ostanak pun pogodak za Juventus koji sada planira produžetak saradnje sa dvadesetpetogodišnjakom.

O tome je pre utakmice protiv Viljareala u drugom kolu Lige šampiona (2:2, Vlahović na terenu u poslednjih pet minuta) govorio Đorđo Kjelini, legenda Juventusa i italijanskog fudbala, a aktuelni direktor za fudbalske strategije ekipe iz Torina.

Kjelini najavio novi ugovor za Vlahovića Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

"Ništa nije nemoguće. Sešćemo i razgovaraćemo sa njim. Naše poverenje u njega je baš zasluženo. Nikada nije trenirao sa 90 odsto... uvek je trenirao dobro i nikada nam nije dao utisak da ne možemo da mu verujemo. Imao je dva dobra meseca, igra dobro i Juventusov je igrač: Sve ostalo ćemo videti...", rekao je Kjelini za "Skaj sport", a prenosi portal "Kalčo merkato".

Vlahović je u Juventus stigao na zimu 2022. godine iz Fiorentine u transferu vrednom više od 80 miliona evra. Prehodno je u Firenci bio od 2018. godine nakon što je prošao omladinsku školu Partizana i zaigrao za prvi tim crno-belih.

