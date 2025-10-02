Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Navijači Crvene zvezde stigli su u velikom broju u Porto i večeras, kada utakmica počne u 21.00 čas biće ih više od hiljadu na stadionu "Dragao".

Delije će se okupiti na najvećem šetalištu u Portu, uz obalu reke kod mosta Dom Luis Drugi. Odatle će organizovano pod policijskom pratnjom u korteu krenuti ka stadionu "Dragao".

Navijači Crvene zvezde u velikom broju nalaze se u Portu, a opseli su brojne kafiće i barove pored obale. Pesme koje pevaju oduševljavaju brojne turiste, ali i žitelje Porta koji ih snimaju, a neki se čak i fotografišu sa njima.

Najveći broj navijača Crvene zvezde došao je iz Srbije, ali u većim grupama došli su iz zemalja zapadne Evrope poput Austrije, Nemačke, Francuske, Danske, Švedske...

Pogledajte kakvu atmosferu navijači Zvezde prave u Portu:

