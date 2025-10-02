Slušaj vest

"Pregledi obavljeni ovog jutra pokazali su da igrač ima povredu srednjeg stepena desne butine. Za dve nedelje biće urađeni novi pregledi kako bi se precizno odredilo trajanje njegovog oporavka", navodi se u saopštenju Juventusa.

Ovaj 24-godišnji odbrambeni fudbaler povredio se u sredu uveče tokom gostovanja u meču drugog kola Lige šampiona protiv Viljareala (2:2).

Kabal je zbog povrede teren napustio već u 16. minutu, a prema navodima italijanskih medija njegov oporavak mogao bi da traje mesec i po dana.

Kolumbijski fudbaler u Juventus je došao u julu 2024. godine iz Verone, ali je prvu sezonu završio već u novembru zbog teške povrede kolena.

Juventus posle pet odigranih utakmica zauzima četvrto mesto na tabeli Serije A sa 11 bodova, a u nedelju ih čeka meč protiv lidera Milana (12 bodova).

Torinski klub je u seriji od četiri uzastopna remija u svim takmičenjima.

(Beta)