Uzavrela atmosfera u Portu.
Fudbal
BAKA "PROVOCIRA" DELIJE: Gospođa izašla na balkon sa šalom Porta - evo kako su navijači Zvezde odreagovali
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde i Porta igraju večeras od 21.00 sat meč drugog kola grupne faze Lige Evrope, a veliki broj Delija došao je u Porto kako bi pružio podršku igračima.
Navijači crveno-belog tima nekoliko sati pred početak meča krenuli su ka stadionu "Dragao", a na putu ka mestu na kojem će se odigrati meč, znatiželjni stanovnici ovog mesta izašli su na balkone kako bi videli pristalice kluba.
U jednom trenutku na prozoru se pojavila i jedna gospođa koja je Delije "provocirala" šalom domaćeg tima.
Pogledajte:
Reaguj
Komentariši