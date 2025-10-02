Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Porta igraju večeras od 21.00 sat meč drugog kola grupne faze Lige Evrope, a veliki broj Delija došao je u Porto kako bi pružio podršku igračima.

Navijači crveno-belog tima nekoliko sati pred početak meča krenuli su ka stadionu "Dragao", a na putu ka mestu na kojem će se odigrati meč, znatiželjni stanovnici ovog mesta izašli su na balkone kako bi videli pristalice kluba.

U jednom trenutku na prozoru se pojavila i jedna gospođa koja je Delije "provocirala" šalom domaćeg tima.

Korteo Delija krenuo ka stadionu Izvor: Kurir sport