Fudbaleri Crvene zvezde i Porta igraju večeras od 21.00 sat meč drugog kola grupne faze Lige Evrope, a veliki broj Delija došao je u Porto kako bi pružio podršku igračima.

Navijači crveno-belog tima nekoliko sati pred početak meča krenuli su ka stadionu "Dragao", a na putu ka mestu na kojem će se odigrati meč, znatiželjni stanovnici ovog mesta izašli su na balkone kako bi videli pristalice kluba.

U jednom trenutku na prozoru se pojavila i jedna gospođa koja je Delije "provocirala" šalom domaćeg tima. 

Pogledajte:

Korteo Delija krenuo ka stadionu Izvor: Kurir sport

