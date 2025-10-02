Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Veliki broj navijača Porta gledaće utakmicu protiv Crvene zvezde večeras od 21.00 čas u Ligi Evrope.

Prema saznanjima Kurira stadion će biti pu, oko 50.000 ljudi, jer među pristalicama Porta vlada ogromno interesovanje, a i najavljen je dolazak više od hiljadu navijača Crvene zvezde.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Porta Foto: Kurir

Ispred stadiona "Dragao" vlada prava svečarska atmosfera, navijači pristižu na stadion, i uz lokalne specijalitete i pivo čekaju početak utakmice.

Na štandovima koji prodaju opremu Porta cene nisu velike. Tako šalovi i kačketi koštaju od pet do 10 evra, dok je dres Porta od 85 evra, pa naviše.

Kako su pristalice Porta rekle reporteru Kurira, očekuju sigurno i ubedljivu pobedu svog tima, a Crvenoj zvezdi sem simpatija ne daju ni promila šanse za trijumf.

Ludnica ispred stadiona Porta Izvor: Kurir