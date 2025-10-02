POSLEDNJI ISPITI PRED START KVALIFIKACIJA ZA EVROPSKO PRVENSTVO! Petrić saopštio spisak omladinaca za prijateljske utakmice protiv Rusije!
Biće to poslednji ispiti pred novembarski, prvi krug kvalifikacija za Prvenstvo Evrope. Srbija će u Hrvatskoj, pored domaće selekcije (18. novembar), za rivale imati još Gibraltar (12. novembar) i Gruziju (15. novembar).
Na spisku za dva meča protiv Rusije, nalaze se: golmani Lazar Balević (Napredak), Vladan Čarapić (Kruševac), Vuk Draškić (Crvena zvezda), odbrana Strahinja Stojković (Sent Etjen, Francuska), Stefan Mladenović (TSC), Ahmad Hadžimujović (Novi Pazar), Vuk Roganović (Crvena zvezda), Andrej Pavlović (OFK Beograd), Mihajlo Radić (Partizan), Stefan Petrović (Partizan), Lazar Radosavljević (Partizan), srednji red Vasilije Novičić (IMT), Dušan Makević (Partizan), Jovan Milosavljević (Železničar), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Luka Zarić (Crvena zvezda), Uroš Đorđević (Crvena zvezda), Đorđe Ranković (Grafičar), Bogdan Kostić (Partizan), Jovan Ćirić (Mladost, Lučani), napad Mihajlo Cvetković (Anderleht), Srđan Borovina (Vojvodina), Aleksa Damjanović (Crvena zvezda),