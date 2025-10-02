Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Porta na gostovanju rezultatom 2:1 u utakmici 2. kola ligaške faze Lige Evrope.

Svoje prve utiske posle meča izneo je trener crveno-belih Vladan Milojević.

"Ne možemo da gledamo samo ovaj poslednji momenat. Odigrali smo taktički... Čestitao bih igračima na planu igre koji su odradili. Bilo je individualnih grešaka, kao kod penala. Porto smo sveli na jedan ili nijedan udarac u prvom poluvremenu. Jako dobra ekipa sa sistemom. Imali smo dve situacije kod 1:1. Voleo bih da smo dali taj drugi gol. Tako je to u fudbalu. Pad koncentracije, pogrešili smo, ostavili smo igrača. Surovo smo kažnjeni. Morate da date gol, nećete imati puno šansi, posebno ne protiv Porta, koji će se boriti za osvajanje Lige Evrope", rekao je Milojević.

Milojević je upitan da li je ovo bio taktički najteži meč za pripremu?

"Svaka utakmica je posebna. Farioli ima specifičan ulaska u igru, iz srednje zone, napadanje dubine. Sve su to stvari na koje treba da se adaptirate. Nije slučajno što se Porto nalazi u ovoj poziciji. Treba da arhiviramo, da naučimo iz ovoga. Vratiće nam se igrače posle reprezentativne pauze. Imamo Porto i Bragu, dva najteža protivnika na strani na početku".

Kostov je postigao fantastičan gol

"Vasa je dete koje je stabilno. Za svoje godine je zreo fudbalski. Dete koje je u prvom poluvremenu dosta toga zavisilo od njega. Bog će vas nagraditi ako vredno radite. Treba da ostane miran. Jedan od najvećih talenata u srpskom fudbalu. Voleo bih da se razvija na pravi način. Učinićemo sve da mu pomognemo da tom putu".