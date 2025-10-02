Ovo ne sme da se dešava...
ŠTA SE OVDE DESILO SA ZVEZDINOM ODBRANOM? Svi su ispali - pogledajte munjevitu kontru Porta i gol za pobedu u poslednjim minutima! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su večeras na gostujućem terenu od Porta 1:2, u utakmici drugog kola Lige Evrope.
Bilo je neizvesno do samog kraja, a pobedu Portu doneo je Rodrigo Mora u 89. minutu.
Ispala je odbrana Zvezde, Seol zakasnio da se vrati, sevnula je munjevita kontra, a fudbaler Porta je rutinski matirao Mateusa na asistenciju Pepea.
Pogledajte gol koji je odlučio pobednika:
