Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su večeras na gostujućem terenu od Porta 1:2, u utakmici drugog kola Lige Evrope.

Bilo je neizvesno do samog kraja, a pobedu Portu doneo je Rodrigo Mora u 89. minutu.

Foto galerija iz Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Ispala je odbrana Zvezde, Seol zakasnio da se vrati, sevnula je munjevita kontra, a fudbaler Porta je rutinski matirao Mateusa na asistenciju Pepea.

Pogledajte gol koji je odlučio pobednika:

