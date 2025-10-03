Slušaj vest

Fudbaleri Dinama iz Zagreba pobedili su večeras na gostujućem terenu u Bačkoj Topoli Makabi iz Tel Aviva 3:1, u utakmici drugog kola Lige Evropa.

Utakmica je igrana u Bačkoj Topoli pošto Makabi ne može da igra na svom terenu u Izraelu, a Dinamo je boravio u Beogradu pre meča.

Makabi je poveo golom koji je Sajd Abu Farhi postigao u 14. minutu, a Dinamo je preokrenuo golovima Matea Lisice u 16. i dvostrukog strelca Dejana Ljubičića, koji je postigao golove u 19. i 72. minutu.

Posle dva kola Dinamo je preuzeo prvo mesto na tabeli sa šest bodova, a Makabi ima jedan bod.

U trećem kolu Dinamo će 23. oktobra igrati na gostujućem terenu protiv Malmea, a Makabi će dočekati Midtjiland.

Bazel je na domaćem terenu pobedio Štutgart sa 2:0, Selta je u Vigu savladala PAOK sa 3:1, a Lion je na svom terenu bio bolji od Salcburga sa 2:0.

Domaću pobedu zabeležio je i Šturm iz Graca, pošto je pobedio Rendžers sa 2:1.

Aston Vila je na gostovanju bila bolja od Fejenorda sa 2:0, Ferencvaroš je u Belgiji slavio protiv Genka sa 1:0, dok je danski Midtjiland savladao Notingem Forest sa 3:2.