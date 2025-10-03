Slušaj vest

Prema zvaničnim podacima u Srbiji je pre dve godine od bolesti sistema krvotoka preminulo nešto manje od 50.000 ljudi, što je činilo čak 49,7% svih smrtnih slučajeva u tom periodu.

Ništa manje alarmantni podaci nisu ni u sportu, gde istraživanja FIFA pokazuju da je preko 600 fudbalera širom sveta doživelo srčani udar na terenu u poslednjih nekoliko sezona. Nažalost, mnogi nisu preživeli, uključujući i fudbalere iz naše zemlje.

Tim povodom, na Svetski dan srca koji se širom sveta obeležava 29. septembra, fudbaleri RFK Grafičar obavili su preventivne preglede u kardiološkom centru.

Rezultati su bili odlični, o čemu govori i podatak da je puls Ognjena Ajdara bio 47 otkucaja u minutu, što je u rangu vrhunskih fudbalera u izuzetnoj kondiciji. Igrači su dobili detaljne analize i mogli su da nastave sa svojim treninzima i drugim sportskim obavezama.

„Reč je o zdravim momcima, bez prethodnih bolesti ili redovnih terapija. Svima smo uradili fizikalni pregled, zatim EKG, koji je pokazao da imaju nisku frekvencu srca, poput pravih sportista. Uradili smo ultrazvuk srca koji je protekao izvanredno, kao i test opterećenja kojim se utvrđuje maksimalna fizička izdržljivost. Posebno se istakao fudbaler Luka Nikolić sa najboljim mogućim rezultatima na tom planu. Bilo nam je veliko zadovoljstvo da radimo kontrolu i važno je da se fudbaleri, ali i svi sportisti, redovno pregledaju kako bi sprečili nemile događaje na terenu i van njega“, izjavila je dr Tamara Urošević iz kardiološkog centra PULS.

Svoje utiske podelio je i fudbaler Grafičara, Veljko Mladenović, jedan od igrača sa najboljim rezultatima na pregledu.

„Pregledi su nam mnogo značili, jer nam daju sigurnost i dodatnu motivaciju da uđemo u nastavak sezone potpuno spremni. Kada znamo da je naše zdravlje provereno i da je sve u redu, lakše se fokusiramo na treninge i utakmice. Hvala lekarima i osoblju iz centra PULS na profesionalnosti i pažnji koju su nam posvetili”, istakao je Veljko.