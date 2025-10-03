- Znali smo da će biti veoma teška utakmica, ali mislim da ne sme da se desi da primamo gol u poslednjim minutima, bar ne na ovom nivou, u ovom takmičenju. Na ovom nivou ne smemo ovako da dopustimo protivniku da nam da gol. Previše smo "poklanjali"posed Portu, a dogovor i plan za utakmicu je bio da kontrolišemo utakmicu, jer oni nisu nalazili rešenja kada im nismo ostavljali prostora. Mislim da smo pratili plan veoma dobro, stvarali smo prilike, mogli smo da postignemo i drugi gol. Veoma je teško pričati posle ovakve utakmice, ali moramo da budemo uspravne glave i da nastavimo da radimo, jer mislim da talenat koji posedujemo, pokazuje da možemo da se nosimo u ovom takmičenju - počeo ja Handel.