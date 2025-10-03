Slušaj vest

Vezni fudbaler Crvene zvezde Tomas Handel realno je sagledao gostovanje svog tima u Portugalu i poraz od Porta - 2:1.

- Znali smo da će biti veoma teška utakmica, ali mislim da ne sme da se desi da primamo gol u poslednjim minutima, bar ne na ovom nivou, u ovom takmičenju. Na ovom nivou ne smemo ovako da dopustimo protivniku da nam da gol. Previše smo "poklanjali"posed Portu, a dogovor i plan za utakmicu je bio da kontrolišemo utakmicu, jer oni nisu nalazili rešenja kada im nismo ostavljali prostora. Mislim da smo pratili plan veoma dobro, stvarali smo prilike, mogli smo da postignemo i drugi gol. Veoma je teško pričati posle ovakve utakmice, ali moramo da budemo uspravne glave i da nastavimo da radimo, jer mislim da talenat koji posedujemo, pokazuje da možemo da se nosimo u ovom takmičenju - počeo ja Handel.

Foto galerija iz Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Vasilije Kostov je postigao predivan pogodak.

- Predivan pogodak, znali smo da možemo da profitiramo od prekida u napadu, desilo se. Znali smo da možemo da pronađemo prostor u poslednjoj trećini Porta, desilo se. Kao što sam rekao, stvarali smo šanse za više od jednog gola. To je život, to je fudbal, moramo da nastavimo sa radom i da nastavimo da radimo - rekao je Tomas Handel.

Vasilije Kostov gol Portou Izvor: Arena 1 Premium