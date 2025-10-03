Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Crvena zvezda nije zaslužila da bude poražena od Porta. Prikazanom igrom u gostima crveno-beli su zavredili najmanje bod.

Ali, evidentan nedostatak sreće, a još više koncentracije u odsudnim momentima jasni su pokazatelji da u redovima Crvene zvezde još neke važne stvari nisu dovedene na savršen nivo.

Prvaku Srbije i u Portu desile su se neke stvari koje smo videli u duelima protiv Pafosa i Seltika. Ponovo je bilo previše praznog hoda, opet su se između linija tima dešavali krateri, a bilo je i nediscipline, jer je neverovatno da Olajinka olako izgubi loptu, pa ni ne potrči za igračem, da posle toga sevne kontra iz koje bude rešen pobednik. Ili da Seol bez razloga ode u sredinu i ostavi provaliju po levoj strani za koju je bio zadužen. I to pred kraj utakmice. Jednostavno, takve stvari ne smeju da se dešavaju.

Zvezda je protiv Pafosa slabo ušla u igru u prvom meču i bila kažnjena ranim golom. Isto se desilo protiv Seltika na početku drugih 45 minuta. Nedostatak koncentracije koštao je crveno-bele ispadanja iz Lige šampiona, jer su samo dva minuta pre kraja regularnog dela utakmice primili gol. Nešto slično desilo se i u četvrtak veče u Portu. Početak je bio kriminalac, posebno onaj rvački start Tebua Učene za penal. Bolno, ali i nedopustivo, posebno za ekipu koja je redovan učesnik dva elitna UEFA takmičenja u poslednjoj deceniji.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Trener Vladan Milojević pogodio je sa taktičkom postavkom i pojačanim veznom redom, sa mladim Vasilijem Kostovom na mestu "desetke". Posebno što je strateg Porta Frančesko Farioli potcenio srpski klub i na teren izveo šarenolik sastav. Da Franklin Tebu Učena nije napravio onako glup faul za jedanaesterac u 8. minutu, pitanje je u kom smeru bi krenula utakmica. Ovako Zvezda je po ko zna koji put startovala iz minus faze. Ali, ubrzo su crveno-beli preuzeli igru, a tu su se posebno istakli Arnautović, Radonjić i Handel. Možda i ključni detalj za buđenje Zvezde bio je duel Arnautovića i štopera Porta Prpića, kada je snažni centarfor crveno-belih posle jednog ranijeg oštrog starta namestio na lakat mladog i napaljenog štopera iz Hrvatske.

Bio je to signal crveno-belima da nemaju čega da se plaše, da mogu da igraju ravnopravno sa Portom. Kada je Zvezda stigla do izjednačenja prelepim golom Vasilija Kostova bilo je jasno da je Porto u podređenom položaju. Video je to i italijanski trener, pa je na teren u drugom poluvremenu poslao petoricu igrača koje je mislio da odmori za nedeljni derbi protiv Benfike. Samo sa Albertom Kostom, Froholdom, Borhom Sainsom, Pepeom i Veigom, Porto je mogao da parira Zvezdi. Međutim za konačan ishod meča, presudile se greške srpskog predstavnika, a ne neki lucidan potez navedenih i skupih zvezda.

Imala je Crvena zvezda protiv Porta nekoliko prilika da reši meč u svoju korist. Ali... Još jedno, ali. Marko Arnautović nije imao sreće da posle idealnog centaršuta od strane Naira Tiknizjana smesti loptu glavom u gol. Odličnu šansu imao je i kapiten Mirko Ivanić. A, onda u završnici utakmice, kada se praktično lomio meč i pitanje pobednika, Bruno Duarte je imao dve prilike da se proslavi. I oba puta je birao najgore rešenje, iz dve idealne prolike bio je neprecizan. A, rasni centarfor njegovog kova makar jednom mora da bude precizan. Kazna je stigla brzo, već u sledećem napadu.

Reče jedan navijač Crvene zvezde sinoć, ovo će morati da se vrati... Svi ovi promašaji... Pitanje je kada i kako. Crvena zvezda posle dva kola u Ligi Evrope ima samo jedan bod, a krajem oktobra čeka je još jedno putovanje u Portugal i još jedno zahtevno gostovanje, i to Bragi. Trebalo bi crveno-beli da budu jači za Radeta Krunića, međutim biće teško u Bragi tražiti bodove, posebno posle rutinske pobede portugalskog tima od 2:0 protiv Seltika u Glazgovu. Posle toga slede dueli protiv Lila i FCSB u Beogradu, a onda dva ozbiljna gostovanja Šturmu i Malmeu, a za kraj okršaj sa Seltom na Marakani. Teško će biti doći do 12 projektovanih bodova koji bi trebalo da garantuju prolaz u narednu fazu Lige Evrope. Ali, kada je sa Zvezdom bilo lako...