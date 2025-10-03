Slušaj vest

Porto je pogotkom u završnici utakmice stigao do pobede u drugom kolu Lige Evrope.

Crveno-beli su pružili veoma dobar otpor, ali nisu uspeli da stignu do novog boda u drugom rangu evropskog takmičenja.

Frančesko Farioli je zadovoljan pobedom, ali je priznao da je njegov tim imao i određene probleme. Neke od njih je izazvao protivnik.

"U prvom poluvremenu smo pokazali dobar duh. Pre primljenog gola kontrolisali smo utakmicu, i sa loptom i bez nje. Mogli smo bolje u posedu, ali generalno, bila јe to dobra utakmica. Crvena zvezda igra na specifičan način, ali mislim da smo se dobro prilagodili. Grešili smo kod prekida, što nas јe koštalo primljenog gola, ali ima prostora za napredak", rekao јe Farioli i dodao:

"Drugi gol pokazuјe kakvi želimo da budemo. Nismo savršeni, ali imamo duh, želju. Viktor i Gabri su dali sјaјan doprinos, a Pepe јe na kraјu olakšao posao Rodrigu Mori".

Poručio je da se protiv Crvene zvezde suočio sa nečim na šta nije navikao.

"Do njihovog gola smo bili u kontroli. Posle toga јe bilo komplikovano. Markirali su do kraјa, što niјe uobičaјeno. Trebalo nam јe vremena da se prilagodimo. Imam dobar osećaј, ali moram da pogledam utakmicu ponovo", rekao je Italijan.

