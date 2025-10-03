Slušaj vest

Reprezentacija će se okupiti u ponedeljak 6. oktobra u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi, a istog dana će se Stojković obratiti na konferenciji za medije.

Orlovi će 11. oktobra u Leskovcu u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo igrati protiv Albanije, a tri dana kasnije protiv Andore kao gost.

Na spisku je ponovo Vanja Milinković-Savić kojeg nije bilo još od Evropskog prvenstva prošle godine, a tu su i trojica igrača koji su prvi put pozvani: Veljko Milosavljević, Aleksandar Stanković i Andrej Ilić.

Za oktobarsko okupljanje su pozvani sledeći igrači:

Golmani:

Vanja Milinković-Savić (Napoli)

Predrag Rajković (Al Itihad)

Đorđe Petrović (Bornmut)

Dragan Rosić (Vojvodina)

Odbrana:

Nikola Milenković (Notingem Forest)

Strahinja Pavlović (Milan)

Miloš Veljković (Crvena zvezda)

Strahinja Eraković (Zenit)

Jan-Karlo Simić (Al Itihad)

Veljko Milosavljević (Bornmut)

Vezni red:

Saša Lukić (Fulam)

Nemanja Gudelj (Sevilja)

Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli)

Andrija Živković (PAOK)

Lazar Samardžić (Atalanta)

Filip Kostić (Juventus)

Stefan Mitrović (Ekcelsior)

Aleksandar Stanković (Klub Briž)

Ognjen Ugrešić (Partizan)

Dejan Zukić (Volfsberger)

Napad:

Aleksandar Mitrović (Al Rajan)

Dušan Vlahović (Juventus)

Luka Jović (AEK)

Andrej Ilić (Union Berlin)

