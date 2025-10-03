Slušaj vest

Selektor Albanije Silvinjo saopštio je spisak igrača za utakmicu protiv Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Utisak je - najbolje što ima Albanija u ovom momentu. Na spisku se nalaze:

Golmani: Tomas Strakoša, Mario Dajsinani i Simon Simoni.

Defanzivci: Elseid Hisaj, Ivan Baliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Ardijan Ismajli, Enea Mihaj, Berat Đimšiti, Arlind Ajeti i Klisman Cake.

Vezisti: Ilber Ramadani, Juljan Šehu, Kristjan Aslani, Medon Beriša, Ćazim Lači, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hodža i Jasir Asani.

Napadači: Armando Broja, Mirto Uzuni, Rej Manaj i Mirlind Daku.

Fudbaleri Albanije gostovaće 11. oktobra Srbiji u Leskovcu, a tri dana igraće u prijateljsku utakmicu protiv Jordana.

Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.

