OVO JE SPISAK ALBANIJE ZA MEČ PROTIV SRBIJE: Silvinjo pozvao najbolje što ima!
Selektor Albanije Silvinjo saopštio je spisak igrača za utakmicu protiv Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Utisak je - najbolje što ima Albanija u ovom momentu. Na spisku se nalaze:
Golmani: Tomas Strakoša, Mario Dajsinani i Simon Simoni.
Defanzivci: Elseid Hisaj, Ivan Baliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Ardijan Ismajli, Enea Mihaj, Berat Đimšiti, Arlind Ajeti i Klisman Cake.
Vezisti: Ilber Ramadani, Juljan Šehu, Kristjan Aslani, Medon Beriša, Ćazim Lači, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hodža i Jasir Asani.
Napadači: Armando Broja, Mirto Uzuni, Rej Manaj i Mirlind Daku.
Fudbaleri Albanije gostovaće 11. oktobra Srbiji u Leskovcu, a tri dana igraće u prijateljsku utakmicu protiv Jordana.
Engleska je vodeća na tabeli grupe K sa 15 bodova iz pet mečeva, Albanija se nalazi na drugom mestu sa osam bodova posle pet odigranih utakmica, dok je Srbija na trećoj poziciji sa sedam bodova iz četiri duela.