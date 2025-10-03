Slušaj vest

Crno-beli će u subotu 4. oktobra proslaviti 80. rođendan spektaklom na stadionu u Humskoj koji će prethoditi utakmici protiv Vojvodine.

Meč 11. kola biće odigran od 20.30 časova, a u 19 časova će početi proslava i koncerti Grupe JNA i Blicaj. Ulaz je besplatan.

Blagojević je najavio utakmicu protiv velikog rivala.

"Posle večitog derbija i derbija kola, sledi još jedan derbi u nizu protiv Vojvodine. Tradicija ovih susreta između Partizana i Vojvodine datira još iz stare Jugoslavije. Posebno nakon raspada zemlje stvoren je veliki rivalitet, odigrano je dosta mečeva u kojima je Vojvodina bila ozbiljan protivnik Partizanu. To je pokazala i istorija, kako u Novom Sadu, tako i u Beogradu, kako u prvenstvu, tako i u Kupu. Ceo taj rivalitet, tradicija Vojvodine i veliki istorijat oba kluba govore o tome da nas sutra očekuje, i mi to tako prihvatamo, svetkovina srpskog fudbala", rekao je Srđan Blagojević i dodao:

"I na to se nadovezuje 80. jubilarni rođendan Fudbalskog kluba Partizan i ja bih iskoristio ovu priliku, pre svega, da čestitam rođendan našem klubu, kao i svima onima koji vole Fudbalski klub Partizan i da pozovem navijače da dođu na sutrašnju utakmicu u što većem broju. Verovatno su, gledajući ovo vreme danas, mnogi i odustali od dolaska. Ja ih ipak pozivam da dođu, sutra će biti lepše vreme, neće biti kiše. Koristim priliku svakog da pozovem, a ujedno i da se unapred zahvalim svakome ko dođe sutra na utakmicu, s obzirom na to da će time pokazati ljubav i privrženost klubu, a ujedno i želju da pomogne ovoj grupi momaka, kojoj podrška navijača Partizana u svakom slučaju mnogo, mnogo znači. To je ono što nas očekuje sutra. Koliko sam čuo, spektakl je priređen za navijače jedno sat i po vremena ranije. Želim im da uživaju u svemu tome, ali moram da skrenem pažnju da mi već nedelju dana radimo na tome da se isključimo iz te svečarske atmosfere, da se fokusiramo isključivo na našeg budućeg protivnika, na Vojvodinu. Mi ćemo doći otprilike u vreme kada će se ta dešavanja zbivati na našem stadionu i bićemo isključivo fokusirani. Ne želimo da učestvujemo u toj atmosferi, isključivo u takmičarskom naboju, u takmičarskom izazovu koji je ispred nas želimo da budemo i kao takvi pristupamo i ovoj utakmici".

Pohvalio je ekipu Vojvodine.

"Vojvodina je za nas vrlo izazovan protivnik, s obzirom na to da već godinama unazad ulaže dosta ne bi li napravila ekipu koja će biti konkurent za pozicije na samom vrhu. To je uradila i ove godine. Ekipa je sastavljena od pojedinaca izuzetnog individualnog kvaliteta, sa velikim iskustvom igranja kako u srpskom fudbalu, tako i u inostranstvu. Individualno veoma jaka ekipa, fizički prilično dobra, sa brzim igračima. To su pokazali na prethodnim utakmicama, bez obzira na to što na nekima nisu ostvarili rezultate koje su želeli, ali svakako je ekipa koja se nalazi odmah iza nas na tabeli i predstavljaće ozbiljan izazov. A mi ćemo se, naravno, potruditi da takvoj jednoj izuzetno jakoj Vojvodini budemo ne samo dostojan protivnik, nego, zašto da ne, uz kvalitetnu igru dođemo do rezultata koji želimo. Tako da, još jedna vrlo izazovna i jako teška utakmica je ispred nas, još jedna od teških u nizu koje su bile pre ove utakmice i koje će slediti i posle. Ali voleli bismo, naravno, da pre reprezentativne pauze odemo zadovoljni na taj neki mini-odmor".

Uslovi za igru neće biti laki.

"Verujem da su ljudi koji su zaduženi za teren pripremili dobro teren i da će biti dobar. Plus, rekao sam na početku konferencije da se sutra ne očekuje kiša, bar po prognozi, i da će biti znatno lepše vreme. Uz to, dodatno pozivam navijače da dođu sutra, biće lepše vreme. Nadam se, izražavam nadu da će i teren biti kako treba".

Zdravstveno stanje u ekipi je dobro.

"Imamo jedino bolesnog Ivana Vasiljevića koji neće biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu. Ostali su svi zdravi, spremni, orni. Imamo jednu do dve dileme za sutrašnju utakmicu koje ćemo rešiti sutra u toku dana".

Od svojih igrača očekuje da drže kontrolu a terenu.

"Mi ćemo pokušati da nametnemo našu ideju igre, da diktiramo dešavanja na terenu u svim fazama igre. Uglavnom, od nas zavisi ono što ćemo videti sutra na terenu. Mada, uvek se pitaju dve strane, i protivnik. Naša ideja je da se nametnemo i da dominiramo u svakom smislu".

