Slušaj vest

Livramento je povredu zadobio 28. septembra na utakmici Premijer lige protiv Arsenala, a sa terena je tad bio iznesen na nosilima.

"Otišao je kod specijaliste, skeniranje je u početku izgledalo bolje nego što smo mislili. Specijalista je potvrdio da je u pitanju povreda koja zahteva oporavak od osam nedelja, što je udarac za nas s obzirom na broj utakmica koje imamo u tom periodu. To je povreda ligamenata i biće potrebno vreme za oporavak", naveo je Hau, a preneo klub.

On je, pored duela protiv Union Sen Žiloaza u Ligi šampiona, koji je propustio zbog povrede i meča protiv Bredford sitija u engleskom Liga kupu, sve utakmice Njukasla u dosadašnjem delu sezone započeo kao starter.

Livramento je prošle sezone odigrao ukupno 45 utakmica za Njukasl, a u novembru prošle godine je debitovao za seniorsku selekciju Engleske, za koju je zabeležio ukupno tri nastupa, u koje spada i duel protiv reprezentacije Srbije u kom je igrao svih 90 minuta.

Njukasl zauzima 15. mesto na tabeli Premijer lige sa šest bodova iz šest utakmica, dok se nakon dva odigrana kola u Ligi šampiona nalazi na 11. poziciji sa tri boda.

Bonus video: