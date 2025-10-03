Slušaj vest

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas da se predstojeći protivnik njegovog tima u Super ligi Srbije, ekipa Partizana, nalazi u odličnoj formi, ali da će njegovi igrači pružiti svoj maksimum da osvoje bodove u tom duelu i ostanu u trci za drugo mesto na tabeli državnog prvenstva.

"Idemo u goste sa željom da osvojimo bodove. Moramo da priznamo da se Partizan nalazi u odličnoj formi od početka prvenstva, da beleže sjajne rezultate, tako da moramo da budemo objektivni i da pohvalimo njihov rad. Takođe, moram da kažem da ćemo mi da vodimo bitku za drugo mesto, do kraja i da ćemo dati sve od sebe da ostanemo u toj trci", naveo je Tanjga, a preneo sajt kluba.

Vojvodina će u subotu od 20.30 na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv Partizana, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.

Oba kluba su odigrala po devet mečeva u dosadašnjem delu državnog prvenstva. Vojvodina je treća na tabeli sa 18 bodova, dok je ;Partizan drugi sa 22 boda, dva manje i utakmicom više od prvoplasirane Crvene zvezde.

"Moramo da budemo agresivni, kompaktni, da odgovorimo na njihovu trku, kao i u taktičkim zadacima. Mi smo se tako pripremali i sada to moramo da pretočimo na teren, a spremaćemo se i danas, jer znamo protiv koga igramo", dodao je Tanjga.

Pre i tokom utakmice protiv Vojvodine biće održana proslava 80. rođendana Partizana, a Tanjga je naveo da je plan njegovog tima da "pokvari" rođendan crno-belima.

"Oni su otvorili kapije stadiona zbog rođendana, tako da se očekuje veliki broj navijača, što će biti dodatni motiv za njih, ali i za nas. ;Mi želimo da im pokvarimo rođendan na sportski i fer način. Žao mi je što smo oslabljeni i što nismo kompletni. Imamo mnogo motiva i zbog tog poraza u poslednjem kolu prošle sezone. Oni su se tada borili da dobiju iako im nije značilo ništa, a nama je značilo sve. Mi smo im tada čestitali na zasluženoj pobedi i sada želimo da mi njima pokvarimo rođendan i da oni nama čestitaju", rekao je trener Vojvodine.

Tanjga je rekao da ekipa Partizana igra napadački fudbal sa mnogo kretnje i uz dosta samopouzdanja zbog podrške navijača.

"Oni igraju dopadljiv i napadački fudbal, sa mnogo kretanja i mnogo trke. Istovremeno, oni imaju i samopouzdanja, vratila im se publika, i nije isto kada mi igramo pred hiljadu navijača, dok oni imaju 15-20 hiljada i njih to nosi. To je možda sada i njihova najveća snaga. I prošle godine su imali dobar tim, ali bili su bez publike. I to je nešto za čime mi žudimo u našem Novom Sadu, da se navijači vrate, da bude barem pet hiljada navijača. Da smo imali podršku protiv Železničara u prvih dvadesetak minuta, ko zna u kom pravcu bi otišao taj meč", kazao je Tanjga.

Trener Vojvodine naveo je da će utakmicu protiv Partizana zbog povreda propustiti Kufre Eta, Uroš Nikolić i Mihai Butean.

"Eta je povređen i to vuče još od utakmice sa Čukaričkim. Dobio je tada udarac i magnetna rezonanca je sada pokazala da mu je pukao lateralni ligament i da će morati na operaciju. To znači i da će ga čekati pauza od jedno dva meseca. Iako su se mnogi čudili kako je mogao i da hoda, a on je čak i trenirao i igrao utakmice sa injekcijom. Nažalost, na meču protiv Železničara povredio se i Uroš Nikolić, dok je od ranije povređen i Butean. Njih trojica neće biti u konkurenciji. Petrović je trenirao od utorka i nadamo se da će biti spreman, konkuriše za tim", rekao je Tanjga.

Tanjga je izjavio da, iako je zadovoljan brojem osvojenih bodova u dosadašnjem delu prvenstva, njegova ekipa i dalje ima određene probleme i dodao da je, zbog odlaska pojedinih igrača, njegovom timu potrebno vreme da se uigra.

"Zadovoljni smo osvojenim bodovima, što smo treći i što smo u igri za drugo mesto. Ali iskreno ne zadovoljavam se samo sa tim. Ne smemo da izgubimo bodove protiv ekipa koje smo uknjižili kao što su Javor, Železničar. I onda kada dođe utakmica, mislimo da će stvari da se dese same po sebi. Moramo da se trudimo na svakoj utakmici. Izgubili smo tri, četiri igrača, imali smo Serija, Delea, Romanića, Koraća, a sada ih nemamo i ovoj ekipi je potrebno vreme da se uigra. Momci imaju kvalitet i zato su tu. U ovom momentu se i dalje tražimo, imamo probleme, ali su oni rešivi", kazao je Tanjga.

Fudbaler Vojvodine Milan Kolarević rekao je da očekuje tešku utakmicu Partizana, ali da on i njegovi saigrači u taj duel ulaze sa željom da pobede.

"Čeka nas jedna jako teška utakmica, gostovanje Partizanu, koji je u odličnoj formi. Odlično smo radili ove sedmice i naravno da imamo želju da osvojimo sva tri boda. Nadam se da ćemo i mi imati podršku naših navijača", naveo je napadač novosadskog kluba.