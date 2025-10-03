Slušaj vest

Jamal je imao problem sa leđima, a bol koji ga je mučio ponovo se pojavio posle utakmice protiv PSŽ-a.

Jamal će biti van terena protiv Sevilje, a procenjeno vreme oporavka je 2-3 nedelje", stoji u saopštenju Barselone.

Jamal zbog povrede (18) neće igrati ni za Španiju u naredna dva meča kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Španija 11. oktobra dočekuje Gruziju, a 14. Bugarsku u mečevima grupe E u kojoj je posle dva odigrana kola lider sa maksimalnih šest bodova i ima otvoren put ka direktnom plasmanu na Mondijal.

Kad su u pitanju mečevi Barselone, očekuje se da Jamal bude spreman za utakmicu trećeg kola Lige šampiona u kom šampion Španije 21. oktobra dočekuje Olimpijakos.