U 11. kolu Mozzart Bet Superlige Srbije fudbaleri Napretka u nedelju u 19 sati dočekuju višestrukog šampiona države Crvenu zvezdu.

Apsolutni favorit je Crvena zvezda, a Napredak muče i brojne povrede igrača

- Pre svega, da kažemo nekoliko reči o poslednjoj utakmici. Rezultatski nismo bili dobri, ali bilo je nekih pomaka u igri – prvi gol u gostima, još jedan koji je poništen. Negativna stvar suprimljeni golovi iz prekida. Arhivirali smo već tu utakmicu, ali imamo problem sa šest povređenih igrača. Nažalost, većina se priključila na kraju priprema. Neki su odigrali prvih 90 minuta ove sezone, kao što je Šubert, koji takođe oseća blagu upalu prednje lože. Bez obzira naprobleme, moramo da se vadimo u sledećim utakmicama, a prva sledeća je sa Crvenom zvezdom, šampionom, koji je sinoć odigrao jednu kvalitetnu, odličnu utakmicu, za njih sigurno i taktički zahtevnu. Na kraju su najmanje zaslužili da izgube utakmicu. Spremali smo se čitave nedelje, igrači koji su zdravi dobro su trenirali i nadam se da ćemo biti hrabri, da ćemo, naravno, igrati na rezultat pred našim navijačima i nadam se da će biti pun stadion, kaže šef stručnog štaba Radoslav Batak.

Crvena zvezda je u četvrtak odigrala važnu utakmicu u Ligi Evrope i nesrećno izgubila u poslednjem minutu.

- Sigurno da je za nas dobro što je Duarte dobio crveni karton, što je Katai povređen, Krunić je povređen, što su juče imali zahtevnu utakmicu, to je energetsko i fizičko pražnjenje, međutim, Crvena zvezda ima bukvalno dupli roster. Crvena zvezda je šampion i ko god bude na terenu od početka utakmice, biće kvalitetan protivnik, istakao je trener Batak.

U ime saigrača na press konferenciji govorio je mladi vezista Luka Laban.

- Ne treba neka posebna motivacija kada igrate sa takvim protivnikom. Naravno, tražićemo mi svoje šanse, dati maksimum i probati, da se nadamo nekom pozitivnom rezultatu, optimista je Laban.

Kao i uvek do sada utakmica sa Crvenom zvezdom je, od strane nadležnih organa, proglašena za visokorizičnu i preduzimaju se sve mere da se preduprede bilo kakvi incidenti. Ulice koje gravitiraju stadionu će biti zatvorene za saobraćaj, na ulazu na stadion će biti pojačana kontrola.

Ulaznice za nedeljnu utakmicu Napredak – Crvena zvezda (19 časova) su u prodaji od petka na glavnoj biletarnici na ulazu na stadion. U petak i subotu biletarnica će raditi od 10 do 17 časova,u nedelju od 10 časova, do početka utakmice. U nedelju, od 17 časova, karte za južnu tribinu će se prodavati na biletarnici na južnoj tribini. Cene ulaznica su: severna tribina – 300 dinara, južna tribina 800 dinara, istočna tribina 1000 dinara , tribina zapad 1 – 12000 dinara I tribina zapad 2 - 1500 dinara.

Zbog velikog interesovanja, Uprava Napretka moli navijače iz Kruševca da karte kupe u petak,ili u subotu, kako bi se izbegle gužve na biletarnici u nedelju i kako bi svi mogli na vreme da uđu na tribine pre početka utakmice. Ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu mogu se kupiti i online preko ticketline.rs. Takođe, Uprava podseća pristalice Crvene zvezde da nije dozvoljen ulaz na zapadnu tribinu sa obeležjima gostujućeg kluba.