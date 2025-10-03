Slušaj vest

Član uprave FK PartizanMilka Forcan, istakla je da klub iz Humske bio u užasnom stanju po dolasku novog rukovdstva na čelu Rasimom Ljajićem.

Patrik Andrade, dobio je vicešampiona Srbije na sudu i tako delom bacio senku na aktuelnu situaciju podsetivši na ne tako davne teške dane. Forcan je o tom slučaju rekla:

- Kako je neko napisao na društvenim mrežama – stigla nam je čestitka za rođendan, nažalost. Taj slučaj najbolje oslikava ono što smo preuzeli u klubu. Bićemo oko 1.500.000 evra u obavezi da isplatimo, a ukupno je Partizan koštao 780.000 evra za to malo što je igrao. Prethodna uprava mu nije isplaćivala plate i zbog toga je došlo do razlaza. Mi nismo u potpunosti iznenađeni jer smo u bilansima imali već potencijalni gubitak sporova, te smo imali sredstva predviđena za ovo. Ipak, do kraja smo preduzimali sve pravne radnje u pokušaju da nešto izdejstvujemo. I sada ćemo, jer postoje neke tehničke greške, pokušati da izdejstvujemo neko prolongiranje. Borimo se, kao i u drugim slučajevima. Ovo je sada trenutno vidljivo, ali smo zatekli pregršt takvih slučajeva. Bukvalno je urađena devastacija kluba epskih razmera u prethodnom periodu. Prvih šest meseci smo se bukvalno bavili samo tužbama, advokatima i tek sada počinjemo da radimo malo lepše i kreativnije stvari.

Bilo je reči i o Crvenoj zvezdi:

- Ne bih ulazila detaljno u tematiku Zvezdine dominacije, ali bih istakla da u sportu, kada se izgubi draž kompeticije, sve postaje manje interesantno, da ne kažem besmisleno. Tako je u svakom takmičarskom sportu, pa i fudbalu. Možda u tome leži ključ zašto je manje publike na stadionima. Jedna od osnovnih karakteristika sporta jeste ta neizvesnost ishoda, borba... Imam veliki krug prijatelja koji navijaju za Crvenu zvezdu i hvale promene u Partizanu. Kažu da im sve ovo postaje veoma zanimljivo. Neki koji nikada nisu gledali priznaju mi da sada gledaju ovaj mladi tim. U fudbalskom smislu smo napravili preokret i tu ne govorim o rivalitetu. Vidljiva je promena i mislim da je svi prepoznaju bez obzira za koji klub navijaju. Na dobrom smo, ali teškom putu, jer smo preuzeli nešto u stanju u kakvom smo preuzeli i imamo zadatak da izvedemo na pravi put. Nije lako, ali je već vidljivo. Posle utakmice sa Hibernijanom, iako nismo prošli dalje, nije bilo osobe koja nije čestitala momcima na trudu, požrtvovanosti i borbi do poslednje sekunde - kazala je članica rukovodstva Partizana - za "Sport klub".

