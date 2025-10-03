Slušaj vest

Utakmica se igra u subotu, 4. oktobra, od 18.30 časova u Pančevu.

"To će biti sudar dve ekipe koje žele da igraju fudbal, koje posvećuju mnogo pažnje posedu lopte i nadigravanju. Moramo da odigramo disciplinovano u odbrani i da obratimo pažnju na komunikaciju između igrača, jer je Železničar sličan nama, pokretljiv, dinamičan i stalno menja pozicije. Očekujem pravu fudbalsku utakmicu u kojoj će naša organizacija i disciplina u posedu lopte biti ključne", rekao je Kalezić, a preneo klub.

On je podsetio i na velike promene koje su se desile u klubu između dve sezone.

"Svi znamo kakve smo tektonske promene doživeli i svesni smo da upravo sada stvaramo nove temelje kluba. Proces stvaranja i uigravanja praktično nove ekipe uvek donosi probleme, ali sam zadovoljan gde se trenutno nalazimo i kako ekipa radi. Moram da uputim kompliment svim ljudima u klubu i igračima za njihov odnos i zalaganje", istakao je šef stručnog štaba TSC-a.

Vezista Aleksandar Stančić je rekao da očekuje težak duel u Pančevu.

"Znamo da gostujemo dobroj ekipi i zato moramo biti maksimalno fokusirani od samog početka. Pokušaćemo da nametnemo našu igru i kontrolišemo meč, a cilj je jasan, tri boda. U prvenstvu nema lakih protivnika, ali kad god smo bili disciplinovani, uspevali smo da ostvarimo rezultat", rekao je Stančić.

TSC trenutno zauzima šesto mesto na tabeli sa 14 osvojenih bodova, dok je Železničar osmi sa bodom manje.

(Beta)