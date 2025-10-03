Ivan Ilić precrtan iz ekipe, poznato i zašto.
EVO ZAŠTO JE IVAN ILIĆ IZBAČEN IZ TIMA: Otkriven razlog!
Srpski fudbalski reprezentativac Ivan Ilić odstranjen je iz Torina, odlukom trenera italijanskog kluba Marka Baronija.
Baroni je na konferenciji za medije nije želeo previše da priča previše na ovu temu, tako da nije potvrdio, ali ni negirao da se nešto desilo između dve strane:
- Ilić je deo tima. Nije bilo ništa da se razjašnjava, to je proces i verujem da ima kvalitet. Očekujem mnogo od njega, čak i na treninzima. Ako to ne vidim, moraću da računam na druge - rekao je trener Torina.
