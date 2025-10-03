Slušaj vest

Srpski fudbalski reprezentativac Ivan Ilić odstranjen je iz Torina, odlukom trenera italijanskog kluba Marka Baronija.

Baroni je na konferenciji za medije nije želeo previše da priča previše na ovu temu, tako da nije potvrdio, ali ni negirao da se nešto desilo između dve strane:

Ivan Ilić Foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia, Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

- Ilić je deo tima. Nije bilo ništa da se razjašnjava, to je proces i verujem da ima kvalitet. Očekujem mnogo od njega, čak i na treninzima. Ako to ne vidim, moraću da računam na druge - rekao je trener Torina.

Ne propustiteFudbalCEO STRUČNI ŠTAB FK BERANE PODNEO OSTAVKU: Oglasili se se saopštenjem i objasnili ovu odluku
Berane
KošarkaŠTA ČEKA VEČITE RIVALE U OKTOBRU? Zvezda ima fantastičan raspored, Partizanu neće biti lako!
zvezdapartizanevroliga784504.jpg
KošarkaPARTIZAN PODIGAO "GROBARE" NA NOGE: Oglasili se crno-beli!
Grobari, KK Partizan, Arena
FudbalTSC GOSTUJE U PANČEVU Kalezić: Moramo da odigramo disciplinovano u odbrani
Darije Kalezić

BONUS VIDEO:

Mali Đurađ sa fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir