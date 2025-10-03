Baroni je na konferenciji za medije nije želeo previše da priča previše na ovu temu, tako da nije potvrdio, ali ni negirao da se nešto desilo između dve strane:

- Ilić je deo tima. Nije bilo ništa da se razjašnjava, to je proces i verujem da ima kvalitet. Očekujem mnogo od njega, čak i na treninzima. Ako to ne vidim, moraću da računam na druge - rekao je trener Torina.