Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili su na svom terenu Radnik 4:2, u 11. kolu Super lige Srbije.
Fudbal
TRI PENALA I GOLEADA U NIŠU: Radnički slavio u ludom meču - Radnik sam sebe pobedio
Strelci za Radnički bili su Radivoj Bosić iz penala u 19. i iz penala u 33. i Miloš Spasić u 27. i 49. minutu.
Golove za Radnik postigli su Aleksa Pejović u 42. i Vukašin Bogdanović iz penala u 69. minutu.
U narednom kolu, Radnički će u Subotici gostovati Spartaku, dok će Radnik u Ivanjici gostovati Javoru.
(Beta)
