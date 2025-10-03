Slušaj vest

Strelci za Radnički bili su Radivoj Bosić iz penala u 19. i iz penala u 33. i Miloš Spasić u 27. i 49. minutu.

Golove za Radnik postigli su Aleksa Pejović u 42. i Vukašin Bogdanović iz penala u 69. minutu.

Radnički je na 10. mestu sa 11 bodova, a Radnik je na 13. poziciji sa bodom manje.

U narednom kolu, Radnički će u Subotici gostovati Spartaku, dok će Radnik u Ivanjici gostovati Javoru.

(Beta)