Fudbaleri Srbije sledeće subote igraju verovatno odlučujući meč za plasman u baraž za Svetsko prvenstvo 2026 godine.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi na velikim je mukama oko sastava uoči ovog meča , a sada se dogodio novi problem.

Naime u ovim momentima se igra meč Bornuta i Fulama, koji otvara 7. kolo Premijer lige, a isti meč je doneo novu glavobolju selektoru Srbije Draganu Stojkoviću Piksiju. Naime, nakon samo 14 minuta, duel je morao da zbog povrede završi Saša Lukić.

Srbija - Engleska

Reprezentativac Orlova je ostao da leži na travi, a odmah je bilo jasno da neće moći da nastavi ovaj susret. Nakon ukazane lekarske pomoći, Lukić je izašao iz igre, a umesto njega je ušao Tom Kerni.

I dalje nije jasno kakav je stepen povrede, ali je sigurno ovo teško palo selektoru Srbije, s obzirom da je Saša Lukić jedan od najbitnijih igrača Orlova. Kada je spreman, vezista je uvek u startnoj postavi, a sigurno je planiran i kao starter za meč sa Albanijom.

 Podsetimo, duel Srbije i Albanije će biti odigran u subotu, 11. oktobra u Leskovcu, a početak meča je zakazan za 20.45.

Orlovi imaju sedam bodova iz četiri odigrane utakmice, dok Albanija ima  osam, ali iz pet mečeva.

