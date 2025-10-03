KATASTROFA ZA SRBIJU - NOVI VELIKI PROBLEM ZA PIKSIJA: Povredio se ključni igrač Orlova pred meč odluke sa Albanijom!
Fudbaleri Srbije sledeće subote igraju verovatno odlučujući meč za plasman u baraž za Svetsko prvenstvo 2026 godine.
Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi na velikim je mukama oko sastava uoči ovog meča , a sada se dogodio novi problem.
Naime u ovim momentima se igra meč Bornuta i Fulama, koji otvara 7. kolo Premijer lige, a isti meč je doneo novu glavobolju selektoru Srbije Draganu Stojkoviću Piksiju. Naime, nakon samo 14 minuta, duel je morao da zbog povrede završi Saša Lukić.
Reprezentativac Orlova je ostao da leži na travi, a odmah je bilo jasno da neće moći da nastavi ovaj susret. Nakon ukazane lekarske pomoći, Lukić je izašao iz igre, a umesto njega je ušao Tom Kerni.
I dalje nije jasno kakav je stepen povrede, ali je sigurno ovo teško palo selektoru Srbije, s obzirom da je Saša Lukić jedan od najbitnijih igrača Orlova. Kada je spreman, vezista je uvek u startnoj postavi, a sigurno je planiran i kao starter za meč sa Albanijom.
Podsetimo, duel Srbije i Albanije će biti odigran u subotu, 11. oktobra u Leskovcu, a početak meča je zakazan za 20.45.
Orlovi imaju sedam bodova iz četiri odigrane utakmice, dok Albanija ima osam, ali iz pet mečeva.