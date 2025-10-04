Slušaj vest

Taribo Vest - veliki fudbalski znalac, ali i čovek za koga se vezuje jedna od najvećih kontroverzi u istoriji fudbala.

Nekadašnji as - lažirao je godine. I to kako...

Posebno nam je zanimljiv deo za Partizanom. Naime, Nigerijac je 2002. godine stigao u Beograd kao veliko pojačanje, bivši igrač Intera, Milana, Kajzerslauterna... Kada je doveden, predstavljen je kao 28-godišnji defanzivni fudbaler, međutim, godinama kasnije otkriveno je da je Vest u tom trenutku imao 40 godina! Da, dobro ste pričitali - slagao je za čak 12 godina.

1/7 Vidi galeriju Taribo Vest u dresu Partizana Foto: Starsport©, EPA / SASA STANKOVIC

Već tada je bilo dosta priča oko njegovih godina, ali niko nije mogao ni da pretpostavio da Vest ima neverovatnih za fudbalera 40 godina.

Kako se otkrilo

Kada je reč uzeo, nekadašnji čelnik crno-belih, Žarko Zečević, neke stvari su postale jasnije. I to u momentima kada je Taribo bio blizu prelaka u Rijeku kao 32-godišnjak, koji je zapravo imao 44 godine.

Ništa ni danas nije zvanično poznato, ali potpuno je jasno da tu nisu čiste stvari.

Šta radi danas

Vest se po završetku fudbalske karijere posvetio propovedanju hrišćanstva, a 2014. je završio izgradnju bogomolje u blizini Lagosa.

"Koristio sam moju crkvu da pomognem Nigerijcima koji su dovođeni u Italiju, beskućnicima i prostitukama, gladnima bez privilegija i krova nad glavom", pričao je Taribo.



Možda i najčudniji deo njegove životne priče pominje i jednu "vešica iz Jugoslavije". Vestova priča o događaju zbog kog je, uopšte, odlučio da se posveti Bogu, osnuje crkvu i započne propoved je izuzetno čudna.

Veštica iz Jugoslavije

Naime, za sve je kriva devojka sa kojom je dve godine živeo u Milanu. Njeno ime ne izgovara. Zove je - jugoslovenska veštica.

Tada je Taribo doživeo "paralormalnom iskustvu".

Foto: Profimedia

Dok je boravio između dve sezone u Americi, Vest je upoznao neke nove ljude. I tu počinje "drama".

"Jedne večeri na žurci primetio sam da se jedna ženska osoba probija kroz gužvu i pokušava da mi priđe. Pitala me je za ime, što me je iznenadilo. Odgovorio sam: 'Nemam ime'. Onda me je pitala čime se bavim u životu. Rekao sam: 'Ne radim ništa'. Kada me je pitala odakle sam došao, tada sam već drsko odgovorio: 'Ni od kuda', tako da se samo okrenula i otišla. Čim se izgubila u gužvi, osetio sam kao da me je neko udario po glavi. Nije bilo nikoga pored mene, ali sam čuo glas koji me pita: 'Da li znaš ko je ta žena?', 'Zašto si se tako poneo prema njoj?', 'Moraš je naći i izviniti se na pristojan način'...", nabrajao je poruke, koje nije mogao da ignoriše, pričao je Vest za medije u svojoj državi.

U međuvremenu, uspeo je da stigne do tada anonimnu mladu damu, upoznali su se, ona se predstavila kao sestra Patijens Ngozi Ikemufuna, migrantkinja iz Nigerije. Upoznali su se, razmenili brojeve telefona i ostali u kontaktu i nakon što se Vest vratio u Italiju.

Tu kreće zaplet...

"Jednog dana me je pozvala i rekla da je na godišnjem odmoru i da razmišlja gde bi mogla da ga provede. Predložio sam joj da to bude Evropa i bude moj gost u Milanu. Otprilike mesec dana kasnije, javila se i rekla da je spremna da dođe da me vidi", prepričavao je Vest, koji je u to vreme već prešao iz Intera u Milan.

Usledili su novi zanimljivi momenti:

"Ono što ću vam sada ispričati, neću zaboraviti nikada u životu. Kada smo prišli vratima mog stana, ukopala se i nije želela da uđe. Samo je stajala i gledala u vrata. Ja sam bio prilično nestrpljiv, jer sam morao na trening i nisam imao baš vremena za ubeđivanje, ali trebalo mi je oko 20 minuta da je ubedim da uđe unutra. Pitala me je u jednom trenutku: 'Za ime Boga, odakle ti snage da boraviš u ovom prostoru?', ali je na kraju pristala da uđe", pričao je u dahu Vest i dodao:

"Dao sam joj rezervni ključ i upoznao je sa dvojkom, Jugoslovenkom s kojom sam živeo već neke dve godine. Predložio sam im da se upoznaju i provedu vreme zajedno dok se ne vratim i otišao".

Izvršavao je fudbalske obaveze Taribo u Milanu, a za to vreme se u stanu dešavalo...

"Kada sam se vratio u stan, pozvala me je i počela da me zapitkuje o devojci. Od kada živim s njom, gde smo se upoznali i slično. Zapravo, tada sam joj rekao da smo u vezi i da to traje dve godine. Pogledala me je u oči i izgovorila: 'Devojka sa kojom živiš i spavaš je veštica"', glasila je šok priča Vesta koja se i dan danas prepričava.