Biser srpskog fudbala i IMT, Vasilije Novičić, gostovao je u rubrici "Superligaški leksikon" i tom prilikom dao je mnogo zanimljivih odgovora. Izdvaja se onaj da bi vodio asa Barselone Lamina Jamala na Kosovo.

Dodao je da bi voleo da jednog dana zaigra za Mančester junajted, ali i otkrio koji igrač iz Partizana je po njemu najbolji u Superligi.

1. Fudbalski idol iz detinjstva?

– Kristijano Ronaldo.

2. Najdraži broj na dresu i zašto?

– Broj 22, zbog Saše Ilića.

3. Najbolji savet koji si dobio od trenera ili starijeg saigrača na početku karijere?

– Od Alena Stevanovića, kad sam tek došao u prvi tim. Rekao mi je da uvek dajem 100 odsto sebe i kad ide i kad ne ide na terenu.

4. Omiljeni strani fudbalski klub?

– Mančester junajted.

5. Utakmica koju ćeš zauvek pamtiti po dobrom?

– Protiv Napretka, prošla sezona, kad sam dao debitantski gol.

6. Najlepši gol koji si postigao u Super ligi?

– Možda penal protiv Radničkog iz Kragujevca.

7. Utakmica koju bi najradije ponovio da ispraviš nešto?

– Železničar Pančevo, prošla sezona.

8. Najteži protivnik (igrač) sa kojim si vodio duele na terenu?

– Adem Ljajić.

9. Koji stadion ti je najteži za gostovanje i zašto?

– Stadion Partizana, JNA.

10. Omiljeni superligaški derbi (a da nije „večiti“)?

– IMT – Čukarički.

11. Ko je glavni za atmosferu i puštanje muzike u svlačionici?

– Luka Luković i Nikola Glišić.

12. Ko najviše kasni na treninge?

– Dušan Žagar.

13. Ko ima najbolji, a ko najgori modni ukus u timu?

– Najbolji Oliver Til, a najgori Lazar Konstantinov.

14. Najsmešnija situacija koju si doživeo na terenu ili u svlačionici?

– Nemam iskreno.

15. Šta te najviše nervira kod saigrača tokom utakmice?

– To što dižu preveliku tenziju između sebe.

16. Imaš li neki ritual pre izlaska na teren?

– Možda to što slušam muziku, pesme koju sam ja napravio za sebe i to je to.

17. Koju muziku slušaš u slušalicama da te „podigne“ pred utakmicu?

– Pop Smoke-a, Dior možda.

18. Da možeš da biraš pesmu koja će svirati na stadionu posle tvog gola, koja bi to bila?

– „Freed from Desire“.

19. Kako najradije proslaviš veliku pobedu?

– Posle utakmice u svlačionici puštamo pesme i kad stignemo sa gostovanja ili sa stadiona, dođemo tu u naš kafić i svi proslavimo zajedno.

20. Gol „makazicama“ ili „projektil“ sa 30 metara?

– Projektil sa 30 metara.

21. Sportista (van fudbala) koji te najviše inspiriše i zašto?

– Novak Đoković. Zato što je profesionalac i najveći svih vremena.

22. Stadion na kojem sanjaš da jednog dana zaigraš?

– Old Traford.

23. Da si na jedan dan selektor Srbije, kog igrača iz Super lige (a da nije tvoj saigrač) bi prvog pozvao u tim?

– Vladimira Lučića.

24. Da si predsednik svog kluba, koja bi bila prva stvar koju bi promenio?

– Ne bih menjao ništa iskreno. Stvarno radi savršen posao za naš klub, ne bih ništa menjao.

25. Koju svetsku fudbalsku legendu bi ugostio u Srbiji i gde bi je odveo?

– Lamina Jamala. Odveo bih ga kod mene kući, na Kosovo.

26. Po tvom mišljenju, ko je trenutno najbolji igrač Super lige?

– Milan Vukotić iz Partizana.

27. Kako trenutno vidiš Super ligu i šta bi voleo da promeniš da bi se dodatno podigla popularnost?

– Promenio bih to da više ljudi dolazi na utakmice, da imamo veću posećenost na tribinama.

28. Kako bi strancu koji nikad nije bio ovde opisao strast srpskih navijača?

– Mislim da bih mu pokazao samo večiti derbi, atmosferu sa večitog derbija.

29. Najčudniji ili najsimpatičniji zahtev koji si dobio od nekog navijača?

– Tražili su mi da im dam svoje čarape.

30. Kako želiš da te navijači pamte kada jednog dana završiš karijeru?

– Želim da me pamte kao igrača koji je uvek davao 100 odsto sebe.