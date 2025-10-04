Slušaj vest

Igor Štimac, koji trenutno vodi Zrinjski iz Mostara, dospeo je pod istragu Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a povod za postupak je njegova upotreba ustaškog pozdrava "za dom spremni".

Štimac je prethodno na svom profilu na društvenim mrežama objavio snimak političara iz Hrvatske, Marina Miletića, uz komentar u kojem je govorio o "islamizaciji Evrope" i "ugrožavanju hrišćanskih vrednosti".

Za kraj te objave, koju je je dodao pomenuti slogan, što je odmah pokrenulo lavinu reackija i osuda.

Nekoliko klubova iz Premijer lige Bosne i Hercegovine, među kojima su Sarajevo i Velež, uputili su zvaničnu prijavu protiv Štimca i njegovog kluba, navodi portal "Klix.ba".

Njihov zahtev zasniva se na članu 14 UEFA disciplinskih propisa, u kojima se jasno navodi da je svako omalovažavanje na osnovu vere, nacionalnosti ili rase strogo zabranjeno i tretira se kao težak prekršaj.

Ti klubovi insistiraju da se Štimcu izrekne ozbiljna kazna, uz poruku da fudbal ne sme biti prostor za širenje ideologija niti mesta na kojima će sportski radnici davati loš primer mladima.

Kako naglašavaju, zadatak trenera i igrača je da promovišu fer-plej i sport, a ne političke ili ekstremističke poruke.

Sada se čeka odluka FSBiH, a očekuje se da Štimac bude strogo kažnjen.

Igor Štimac je nekadašnji reprezentativac Hrvatske koji je tokom karijere igrao za Hajduk Split, Cibaliju, Kadiz, Derbi i Vest Hem.

Tokom trenerske karijere je Zagreb i Zadar u Hrvatskoj, Sepahan (Iran), Al Šahaniju (Katar), a bio je i selektor Hrvatske i Indije.

