Slušaj vest

Srpski napadač, za koga se tokom leta pisalo da može da pakuje kofere jer mu se sprema transfer, izabran je za najboljeg igrača Juventusa u septembru po izboru navijača.

Dušan Vlahović je postao junak Juventusa u Ligi šampiona pošto je u duelu sa Borusijom ušao sa klupe i za kratko vreme postigao dva gola i upisao asistenciju. Taj učinak je praktično sam spasao ekipu iz Torina poraza.

Iako u domaćem prvenstvu tokom septembra nije postigao gol (protiv Intera, Verone i Atalante ukupno 163 minuta na terenu), navijači nisu zaboravili njegove avgustovske pogotke protiv Parme i Đenove, koji su donosili pobede. Upravo zato, kada je organizovano glasanje za MVP-a meseca, Vlahović je ubedljivo odneo trku.

"MVP Juventusa za mesec septembar kojeg ste vi izglasali je napadač Dušan Vlahović! Dvadesetpetogodišnji napadač je odigrao ključnu ulogu u našem timu prošlog meseca ispunjenog emocijama, pošto je prethodno već bio od važnosti krajem avgusta golom u gostima Đenovi“, navedeno je u objavi na klupskom sajtu Juventusa.

1/9 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Borusije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Chris Ricco / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Iz Juventusa su potvrdili da će srpski reprezentativac nagradu primiti na velikoj sceni pred početak derbija sa Milanom (nedelja 20.45). Biće to priznanje, ali i dodatna motivacija uoči jedne od najvažnijih utakmica sezone.

Vlahovićev ugovor sa klubom traje do 2026. godine. Iako se tokom leta često pominjao njegov odlazak, pre svega zbog visoke plate, upravo ova nagrada pokazuje da je i dalje jedan od ključnih igrača Juventusa.

Toliko je dobar bio da ljudi iz kluba sada žele da mu ponude novi ugovor...

Bonus video: