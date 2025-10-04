Slušaj vest

Fudbaleri Levantea pobedili su na gostujućem terenu Ovijedo 2:0, u utakmici osmog kola španske La Lige.

Prednost Levanteu doneo je Karlos Alvares golom u 30. minutu, a konačan rezultat je postavio Eta Ejong pogotkom u 72. minutu.

Srpski vezista u ekipi Ovijeda Luka Ilić je utakmicu propustio zbog suspenzije, pošto je u meču prošlog kola protiv Valensije dobio crveni karton.

Levante zauzima 12. mesto na tabeli sa osam bodova, dok se Ovijedo, koji sa klupe predvodi srpski trener Veljko Paunović, nalazi na 15. poziciji sa šest bodova.

Levante će u narednom kolu u Valensiji dočekati Rajo Valjekano, dok će Ovijedo biti domaćin protiv Espanjola.