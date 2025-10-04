Na dan proslave 80. rodjendana, jubileja koji bi u Humsku trebalo da donese svečanu atmosferu, navijanje, puno emocija i derbi sa Vojvodinom, iz Partizana su plasirali "hladan tuš" da im je za UEFA monitoring potrebno najmanje 3.500.000 evra. Telegraf.rs je još prošle sedmice pisao da su potrepštine crno-belih negde između milion i po i dva miliona, a onda se pojavio sudski spor iz Lozane, po tužbi bivšeg igrača Patrika Andradea, koji je kasu opteretio sa dodatih 1.300.000 (plus kamate), što je brojku "naduvalo" do tačke pucanja.

U petak smo iz usta pojedinih čelnika Partizana čuli da je najgore vreme ostalo iza, no, dan kasnije predsednik Rasim Ljajić u razgovoru za Sportski žurnal nije šminkao tešku stvarnost. Crno-belima je potrebmo barem 3,5 miliona da bi ostali konkurentni za evropsku licencu, a kako klub bez transfera i Evrope nema prihode, iz Humske očekuju da to (opet) plati država. Reklo bi se, "napredan model poslovanja" kao i kod prethodnika aktuelnih čelnika.

- Da govorimo jezikom činjenica, bez ikakvih emocija i političkog opredeljenja. Mi bez države ne bismo mogli da prođemo UEFA monitoringe, da se ne lažemo... Država je svaki put pomagala, kao i sada, nemamo kome drugom da se obratimo za sledeći monitoring. Minimalna sredstva koja su nam potrebna za sledeći monitoring su 3.500.000 evra, a to su dugovi prema klubovima i igračima. Prema klubovima su 3.200.000, ali računamo da ćemo sa nekim da napravimo reprograme. Kad bi sve trebalo da platimo, to je oko šest miliona, ali računamo da uz dogovore sa 3,5 miliona možemo da prođemo UEFA monitoring. Ko će da nam da 3,5 miliona? To su činjenice. Ne postoji pojedinac koji će stalno da daje novac u nešto i ako stalno zavisimo od nekog, taj klub nema perspektivu - istakao je Rasim Ljajić za Sportski žurnal.