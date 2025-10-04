Slušaj vest

Fudbaleri Đirone pobedili su danas na svom terenu Valensiju sa 2:1, u utakmici osmog kola španske Primere.Katalonski tim je do prednosti došao u 18. minutu preko ukrajinskog napadača Vladislava Vanata.

Izjednačenje Valensiji doneo je Dijego Lopes u 57. minutu, da bi šest minuta kasnije gol za novo vođstvo Đirone postigao Arnau Martines.

Domaći tim je od 80. minuta igrao sa desetoricom na terenu, pošto je drugi žuti karton pokazan Ivanu Martinu.

U šestom minutu nadoknade isključen je i glavni trener Đirone Mičel Sančes.

Valensija posle drugog vezanog poraza zauzima 14. mesto na tabeli Primere sa osam bodova, dok je Đirona upisala prvi trijumf u sezoni i nalazi se na 16. mestu sa šest bodova.

Sledeći meč Valensija igra na gostovanju protiv Alavesa, a Đirona gostuje Barseloni.