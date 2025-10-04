Slušaj vest

Fudbaleri Novog Pazara pobedili su danas na svom terenu Mladost iz Lučana sa 1:0, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.Jedini gol na meču postigao je Stefan Stanisavljević u 44. minutu.

Mladost je u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena imala priliku da sa penala stigne do izjednačenja, ali je udarac Miloša Mijića odbranio golman domaćeg tima Miloje Preković.

Novi Pazar odradio trening sa navijačima pred debi u Evropi Foto: Irfan Licina/STARSPORT/Irfan Licina/STARSPORT

Novi Pazar zauzima četvrto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 18 bodova, dok je Mladost na 11. poziciji sa 11 bodova.

U sledećem kolu Novi Pazar gostuje Čukaričkom, a Mladost dočekuje Železničar iz Pančeva.

(Beta)