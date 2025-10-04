Fudbaleri OFK Beograda pobedili su na gostovanju Radnički iz Kragujevca sa 2:0, u meču 11. kola Super lige Srbije.
Fudbal
ROMANTIČARI SE GOSTILI U KRAGUJEVCU: OFK Beograd rutinski pobedio Radnički
Slušaj vest
Golove za tim sa Karaburme postigli su Diogo Bezera u petom i Džej Enem u 76. minutu.
OFK Beograd zauzima šesto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 16 bodova, a kragujevački tim se nalazi na devetoj poziciji sa 13 bodova.
Naredni meč OFK Beograd igra u Staroj Pazovi protiv Napretka, dok Radnički gostuje Vojvodini.
(Beta)
Reaguj
Komentariši