Golove za tim sa Karaburme postigli su Diogo Bezera u petom i Džej Enem u 76. minutu.

OFK Beograd zauzima šesto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 16 bodova, a kragujevački tim se nalazi na devetoj poziciji sa 13 bodova.

Naredni meč OFK Beograd igra u Staroj Pazovi protiv Napretka, dok Radnički gostuje Vojvodini.

