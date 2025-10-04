Slušaj vest

JSD Partizan, slavi 80. rođendan!

Partizan je nastao pre ravno osam decenija, 4. oktobra 1945. godine, a u Humskoj su uoči okršaja sa Vojvodinom priredili proslavu rođendana.

Partizan 80. rođendan proslava u Humskoj Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Tim povodom na stadionu u Humskoj, uoči meča, održan je koncert "Grupe JNA" i "Blicaj, blicaj".

Pogledajte delić atmosfere sa proslave u Humskoj:

BONUS VIDEO:

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport