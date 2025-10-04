JSD Partizan slavi 80 godina postojanja!
POGLEDAJTE ATMOSFERU SA PROSLAVE 80 GODINA PARTIZANA: Slavlje u Humskoj,crno-beli obeležili osam decenija postojanja! (VIDEO)
JSD Partizan, slavi 80. rođendan!
Partizan je nastao pre ravno osam decenija, 4. oktobra 1945. godine, a u Humskoj su uoči okršaja sa Vojvodinom priredili proslavu rođendana.
Partizan 80. rođendan proslava u Humskoj Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Tim povodom na stadionu u Humskoj, uoči meča, održan je koncert "Grupe JNA" i "Blicaj, blicaj".
Pogledajte delić atmosfere sa proslave u Humskoj:
