Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su  u Milanu Kremoneze sa 4:1, u utakmici šestog kola italijanske Serije A.

Aktuelni viceprvak Evrope je do vođstva došao golom Lautara Martinesa u šestom minutu, dok je pogodak Manuela Akandžija iz 12. minuta poništen zbog ofsajda.

Inter je ipak do drugog pogotka stigao u 38. minutu preko Anž-Joana Bonija, a u nastavku su se u strelce upisali i Federiko Dimarko u 55. i Nikolo Barela u 57. minutu.

Jedini pogodak za goste postigao je Federiko Bonacoli u 87. minutu.

Inter zauzima četvrto mesto na tabeli Serije A sa 12 bodova, a Kremoneze na osmom mestu ima devet bodova.

U sledećem kolu Inter gostuje Romi, dok Kremoneze dočekuje Udineze.

Ne propustiteFudbalINTER STREPIO, ALI IPAK SLAVIO: Neroazuri srušili Sasusolo na "Meaci"!
profimedia-1039218414.jpg
FudbalPO TRADICIJI U SAUDIJSKOJ ARABIJI: Superkup Italije u decembru u Rijadu
profimedia-1002545454.jpg
FudbalLUDNICA U LIVERPULU: Van Dajk u zaustavnom vremenu spasao šampiona Premijer lige! Rutinske pobede PSŽ-a, Intera i Bajerna
Liga šampiona
Fudbal"ZVEZDA JE ROĐENA U 91. MINUTU" Crnogorski dragulj raspametio Italijane! Vasilije je heroj Juvea - pogledajte evrogol kojim je srušio Inter u meču za pamćenje!
Vasilije Adžić

Izlazak fudbalera Crvena zvezda - Seltik Izvor: MONDO/Dušan Ninković