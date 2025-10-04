Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su u Milanu Kremoneze sa 4:1, u utakmici šestog kola italijanske Serije A.

Aktuelni viceprvak Evrope je do vođstva došao golom Lautara Martinesa u šestom minutu, dok je pogodak Manuela Akandžija iz 12. minuta poništen zbog ofsajda.

Inter je ipak do drugog pogotka stigao u 38. minutu preko Anž-Joana Bonija, a u nastavku su se u strelce upisali i Federiko Dimarko u 55. i Nikolo Barela u 57. minutu.

Jedini pogodak za goste postigao je Federiko Bonacoli u 87. minutu.

Inter zauzima četvrto mesto na tabeli Serije A sa 12 bodova, a Kremoneze na osmom mestu ima devet bodova.

U sledećem kolu Inter gostuje Romi, dok Kremoneze dočekuje Udineze.