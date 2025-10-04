Slušaj vest

Decenijama unazad Mandarić je bio poznat po svojoj ljubavi prema fudbalu, a godinama unazad bio je vlasnik brojnih evropskih klubova - kao što su Lids, Portsmut, Šefild itd...

Milan Mandarić biografija

Milan Mandarić je srpsko-američki biznismen i jedan od najpoznatijih fudbalskih funkcionera sa prostora bivše Jugoslavije. Rođen je 5. septembra 1938. godine u Gospodjinci, malom mestu u Vojvodini, a svoju poslovnu karijeru započeo je još kao mlad, u porodičnoj firmi koja se bavila mehanikom i industrijom.

Tokom šezdesetih godina emigrirao je u Sjedinjene Američke Države, gde je izgradio izuzetno uspešnu karijeru u oblasti kompjuterske industrije. Osnovao je nekoliko firmi, a najpoznatija među njima bila je “Lika Corporation”, koju je kasnije prodao i od toga ostvario značajan kapital. Njegov poslovni uspeh otvorio mu je vrata u svet sporta, posebno fudbala, kojem je bio strastveno posvećen.

Mandarić je tokom decenija postao poznat kao investitor i predsednik brojnih fudbalskih klubova širom sveta. U Americi je bio osnivač i vlasnik fudbalskog kluba San Jose Earthquakes, a kasnije se preselio u Evropu, gde je ostavio dubok trag.

U Engleskoj je bio vlasnik i predsednik nekoliko poznatih klubova, uključujući Portsmut, Lester Siti i Šefild Venzdej. U svakom od tih klubova poznat je kao neko ko je ulagao značajna sredstva i pomagao da klubovi stabilizuju svoje finansije i ostvare sportske uspehe. Posebno se pamti njegovo vođstvo u Portsmutu, koji je pod njegovim rukovodstvom ušao u Premijer ligu.

Mandarić se 2006. godine vratio na prostore bivše Jugoslavije i uložio u fudbal u regionu. Bio je vlasnik i predsednik Fudbalskog kluba Olimpija Ljubljana u Sloveniji, a 90-ih godina prošlog veka bio je i deo Crvene zvezde.

Uvek je isticao da fudbal vodi kao ozbiljan posao, ali i sa velikom strašću.

