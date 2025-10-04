Slušaj vest

Biznismen i nekadašnji potpredsednik FK Vojvodina Milan Mandarić preminuo je 87. godini.

Milan Mandarić, bio je američki biznismen srpskog porekla, veliki uspeh je napravio sa fudbalskim klubovima u kojima je bio vlasnik – od belgijskog Šarloa, preko francuske Nice, do engleskih Portsmuta, Lestera i Šefild Venzdeja. Sportom se nikada nije ozbiljno bavio, ceo život je u biznisu, najpre malom porodičnom, zatim srednjem i onom kompanijskom, ali je znanje i novac koje je stekao u toj oblasti odlučio da preusmeri u ono što najviše voli, a to je fudbal.

Kada je imao 21 godinu preuzeo je očevu mašinsku radionicu u Inđiji, sa 26 je već imao jednu od uspešnijih kompanija u staroj Jugoslaviji, a onda je otišao u Sjedinjene Američke Države.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kako je govorio krenuo je od nule, ali se vrlo brzo snašao i prvo pokrenuo biznis u IT industriji. Za osam i po decenija života ostvario je brojne dobre rezultate.

Milan je rođen u Lici, zbog toga je svoju kompaniju u SAD nazvao „Lika korporejšn“, a kasnije je ih je bilo još mnogo, mahom u IT industriji. Kao veliki zaljubljenik u fudbal, jedan je i od osnivača fudbalske MLS lige u Americi i na to je veoma ponosan.

Ali, nije uspeh sa druge strane okeana bio prvi koji je napravio. Ne, sve je počelo u Inđiji.

– Očeva radionica je bila mesto na kojem sam odrastao. Sjajno sam se osećao u tom ambijentu i u Inđiji, pa sam otvorio i svoje mašinske pogone za metalnu i auto industriju. Krenuo sam od nule, imao viziju da uspem i malo po malo radionica je postajala sve veća i veća. Toliko velika da sam u jednom trenutku čak počeo nekima da smetam. Bilo je to drugo vreme, kapitalizam na kojem sam bazirao svoje poslovanje se nije uklapao u komunističko društvo. Upozoren sam da bi trebalo da se sklonim ili mi sleduje odlazak na Goli otok, i ja sam tada odlučio da odem – otkrio je Mandarić.

U Ameriku je otišao turistički, odnosno da poseti rodbinu i prisustvuje njihovom slavlju, a ostao je decenijama.

– Ukoliko znate šta radite vi možete da uspete gde god hoćete. A ja sam vrlo dobro znao. Zaposlio sam se po dolasku u Ameriku u jednoj IT kompaniji, a zatim sa dva prijatelja odlučio da osnujem novu firmu. Ubrzo smo se razišli i pokrenuo sam sopstveni biznis u ovoj sferi poslovanja i dobro mi je išlo, jer se IT sektor iz godine u godinu ubrzano razvijao i prepoznao sam koliki je njegov potencijal. Što bi se reklo, bio sam na pravom mestu u pravo vreme i umeo sam da odreagujem kada je trebalo. Naravno, ništa od toga ne bih mogao da sam u ranom detinjstvu imao sve na gotovo. Ne, morao sam da se pomučim, da razumem koliko je teško zaraditi novac i naučim da ga cenim i to mi je kasnije mnogo značilo.

1/4 Vidi galeriju Milan Mandarić Foto: Starsport©, Fss, EPA