FK Partizan ove subote proslavlja 80. rođendan, a rođendanskoj utakmici prisustvuju i crno-beli košarkaši.

Ceo košarkaški tim Partizana došao je na rođendansku utakmicu protiv Vojvodine, a ekipa Željka Obradovića prodefilovala je atletskom stazom stadiona u Humskoj.

Partizan 80. rođendan proslava u Humskoj Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Crno-bele predvodi kapiten Vanja Marinković, a tu je i stručni štab aktuelnog šampiona Srbije i regiona.

IMG_6672.jpeg
Partizan 80. rođendan
Partizan Olimpija Milano sudijske greške
partizan-vojvodina-457329.JPG

