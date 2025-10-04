Cela ekipa KK Partizan došla na stadion u Humskoj.
KOŠARKAŠI PARTIZANA NA STADIONU U HUMSKOJ: Stigli na proslavu 80. rođendana crno-bele porodice!
FK Partizan ove subote proslavlja 80. rođendan, a rođendanskoj utakmici prisustvuju i crno-beli košarkaši.
Ceo košarkaški tim Partizana došao je na rođendansku utakmicu protiv Vojvodine, a ekipa Željka Obradovića prodefilovala je atletskom stazom stadiona u Humskoj.
Partizan 80. rođendan proslava u Humskoj Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Crno-bele predvodi kapiten Vanja Marinković, a tu je i stručni štab aktuelnog šampiona Srbije i regiona.
