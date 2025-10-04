Humska u dimu!
Fudbal
TOTALNI HAOS U HUMSKOJ: Grobari se ne smiruju - pogledajte scene zbog kojih je prekinuta utakmica
Fudbaleri Partizana i Vojvodine igraju meč 11. kola Superlige, a on je prekidan nekoliko puta.
Razlog je - bakljada Grobara.
Navijači crno-belog kluba su rođendan kluba veoma burno slavili, pa je dim prekrio ceo stadion, zbog čega je sudija morao da prekine meč i pošalje ekipe u svlačionicu.
Pogledajte;
Početak utakmice je kasnio zbog istog razloga, da bi u drugom poluvremenu meč bio prekinut u 70. minutu.
Partizan u trenutku prekida vodi sa 1:0.
Foto galerija iz Humske Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
