Fudbaleri Partizana i Vojvodine igraju meč 11. kola Superlige, a on je prekidan nekoliko puta.

Razlog je - bakljada Grobara.

Navijači crno-belog kluba su rođendan kluba veoma burno slavili, pa je dim prekrio ceo stadion, zbog čega je sudija morao da prekine meč i pošalje ekipe u svlačionicu.

Početak utakmice je kasnio zbog istog razloga, da bi u drugom poluvremenu meč bio prekinut u 70. minutu.

Partizan u trenutku prekida vodi sa 1:0.

