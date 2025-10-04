Slušaj vest

Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Vojvodinu sa 1:0, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.

Zbog bakljade navijača Partizana utakmica je na startu prekinuta, a nastavljena je nakon pet minuta, a potom još nekoliko puta tokom susreta. Svaki put zbog bakljade Gorbara.

Na kraju meča, trener Vojvodine Miroslav Tanjga bio je na meti navijača Partizana koji su ka njemu uputili predmete, a on je odlučio da se obračuna sa navijačima.

Dalju eskalaciju sprečila je Žandarmerija koja ga je doslovce iznela se terena i ugurala u tunel na bezbedno.

Pogledajte:

Grobari gađali Tanjgu Izvor: Kurir

