Ružne scene posle "derbija kola".
Fudbal
OPŠTI RUSVAJ U HUMSKOJ - GROBARI GAĐALI TANJGU: Trener Vojvodine krenuo u obračun, a onda ga je Žandarmerija iznela sa terena
Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Vojvodinu sa 1:0, u utakmici 11. kola Super lige Srbije.
Zbog bakljade navijača Partizana utakmica je na startu prekinuta, a nastavljena je nakon pet minuta, a potom još nekoliko puta tokom susreta. Svaki put zbog bakljade Gorbara.
Na kraju meča, trener Vojvodine Miroslav Tanjga bio je na meti navijača Partizana koji su ka njemu uputili predmete, a on je odlučio da se obračuna sa navijačima.
Dalju eskalaciju sprečila je Žandarmerija koja ga je doslovce iznela se terena i ugurala u tunel na bezbedno.
