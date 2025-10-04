Slušaj vest

Fudbaleri Partizana savladali su Vojvodinu minimalnim rezultatom 1:0 u meču 11. kola Superlige Srbije na stadionu u Humskoj.

Podsetimo, meč je u nekoliko navrata prekidan zbog bakljada - i to sve u danu kada Partizan slavi 80 godina postojanja.

Foto galerija iz Humske Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Posle meča medijima se obratio trener Partizana Srđan Blagojević:

- Važna su tri boda. Sve je lepo krenulo povodom 80 rođendan i čestitam svim navijačima na slavlju. Trijumf je bio najbitniji, a trajalo je duže nego što smo planirali. Bilo je dosta prekida i to je remetilo ritam utakmice. Okolnosti su bile takve, da analiziram dublje utakmice - ne mogu! Očekivalo se da damo drugi gol sa igračem više, ali vodili smo računa da nas ne kazne. Sa pobedom idemo na odmor - rekao je Blagojević.

Ne propustiteTenis"JOŠ UVEK MOJ MVP"! Brutalna turska novinarka pati za Vasom Micićem! Objavila sliku sa srpskim košarkašem i izazvala buru na društvenim mrežama... (FOTO)
Deniz Askoj
FudbalTOTALNI HAOS U HUMSKOJ: Grobari se ne smiruju - pogledajte scene zbog kojih je prekinuta utakmica
Grobari
FudbalMINIMALAC DOMAĆINA U PANČEVU: Železničar pobedio TSC
Železničar - TSC
Ostali sportoviPARTIZAN RAZBIO CRVENU ZVEZDU: Crno-beli "grobarima" za rođendan poklonili pobedu u večitom derbiju!
Rukometni večiti derbi

BONUS VIDEO:

Podrška fudbalerima Partizana posle poraza u derbiju Izvor: Kurir sport