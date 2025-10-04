Srđan Blagojević dao izjavu posle pobede Partizana nad Vojvodinom - 1:0.
BLAGOJEVIĆ NAKON HAOSA U HUMSKOJ: Trener Partizana rekao sve što mu je na duši!
Fudbaleri Partizana savladali su Vojvodinu minimalnim rezultatom 1:0 u meču 11. kola Superlige Srbije na stadionu u Humskoj.
Podsetimo, meč je u nekoliko navrata prekidan zbog bakljada - i to sve u danu kada Partizan slavi 80 godina postojanja.
Posle meča medijima se obratio trener Partizana Srđan Blagojević:
- Važna su tri boda. Sve je lepo krenulo povodom 80 rođendan i čestitam svim navijačima na slavlju. Trijumf je bio najbitniji, a trajalo je duže nego što smo planirali. Bilo je dosta prekida i to je remetilo ritam utakmice. Okolnosti su bile takve, da analiziram dublje utakmice - ne mogu! Očekivalo se da damo drugi gol sa igračem više, ali vodili smo računa da nas ne kazne. Sa pobedom idemo na odmor - rekao je Blagojević.
