Fudbaleri Partizana pobedili su sinoć Vojvodinu u utakmici 11. kola Superlige Srbije minimalnim rezultatom 1:0, a strelac pobedonosnog gola za Partizan bio je Jovan Milošević iz penala u 17. minutu.

Ova utakmica odigrana je na 80. rođendan Partizana i trebalo je da vidimo pravi spektakl u Humskoj povodom velikog jubileja.

Ipak, meč je jedva priveden kraju zbog stalnih bakljada, pirotehnike i gustog dima na terenu. Čak su u 82. minutu igrači otišli u svlačionicu na znak sudije Pavlovića i pauza je potrajala čak 15 minuta.

Šta se sve sinoć dešavalo u Humskoj pogledajte u priloženom video snimku:

Partizan je preuzeo prvo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 25 bodova, uz dve utakmice više i bod više u odnosu na drugoplasiranu Crvenu zvezdu, a Vojvodina se nalazi na trećoj poziciji sa 18 bodova.

Partizan posle reprezentativne pauze gostuje TSC-u, dok Vojvodina dočekuje Radnički iz Kragujevca.