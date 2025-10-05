Slušaj vest

U prvom mandatu na Banovom brdu bio je u periodu od 2020. do 2022. godine, odigrao je tada 67 utakmica, postigao tri gola.

Posle boravka u Crvenoj zvezdi i Al Vaslu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kad je postao i reprezentativac Srbije, Mijialović je potpisao ugovor sa Brđanima na dve godine. I već je odigrao dva susreta, sa klupe je ulazio u duelima protiv TSC-a i Mladosti.

„Već sam u više navrata to isticao, zaista mi prija kad sam na Banovom brdu, u klubu koji je sjajno organizovan, sa porodičnom atmosferom, gde svi dišu kao jedan. Imam utisak kao da nisam ni odlazio odavde, iako se naravno dosta toga promenilo u igračkom kadru i u stručnom štabu. Ali, tu je i nekoliko starosedelaca, igrača koji odlično razumeju šta znači nositi dres Čukaričkog i koji sjajno vode mlađe igrače i novajlije i znatno im skraćuju period prilagođavanja na novu sredinu. Odigrao sam već dva meča, logično posle duže pauze koju sam imao ulazio sam sa klupe, ali sam u svakom momentu spreman da ispunim sve zahteve trenera i da pomognem ekipi“, kazao je Srđan Milajilović, koji je reprezentativac Srbije bio u osam navrata, nastupao je i na prethodnom Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Detalji sa utakmice Čukarički - TSC

Bod osvojen u Lučanima protiv Mladosti, posebno način na koji je ekipa izbegla poraz, mnogo je značio belo-crnima.

„To je nešto na čemu se gradi karakter ekipe tokom sezone. Nikom nije lako kad Lučanci na svom terenu povedu, ali reakcija ekipe je zaista bila sjajna. Borili smo se do poslednjeg trenutka, protiv ekipe sa najiskusnijim pojedincima u Super ligi, na kraju smo nagrađeni golom za izjednačenje. Moglo je to da se dogodi i ranije, možda bi tada imali vremena i da pojurimo pobedu, ali nije loše ni ovako, neće baš mnogo timova tamo osvajati bodove. Želeli smo sva tri, dopisali jedan bod, idemo dalje“, poručio je Mijailović.

Čukarički će u nastavku sezone imati dva vezana meča na svom stadionu, najpre protiv Javora u nedelju (15,30 časova), a potom posle reprezentativne pauze protiv Novog Pazara.

„Taj drugi meč je prilično daleko, koncentrisani smo samo na Ivanjičane. Od kako sam u Čukaričkom, još u prvom mandatu, uvek su dueli protiv Javora bili izuzetno teški. Odlična su ekipa, kompaktna, sa prepoznatljivim stilom, vrlo borbeni, vođeni rukom iskusnog trenera Ćurčića. Ove sezone su, koliko sam imao prilike da vidim, formirali vrlo konkurentnu ekipu, sa odličnim strancima koji razumeju njihov mentalitet, iskusnim domaćim igračima, ali i talentovanim mladićima koji daju dobar doprinos. Ispratili su ih i rezultati, u devet utakmica samo su dva puta poraženi i to dovoljno govori da moramo maksimalno ozbiljno da ih shvatimo“, zaključio je Srđan Mijailović.