PREDRAG MIJATOVIĆ IZGOVORIO REČI KOJE ĆE ODUŠEVITI GROBARE: "Nadam se da će narednih 20 godina biti mnogo uspešnije nego ovih 80 prethodnih"
Potpredsednik FK Partizan, Predrag Mijatović, dao je izjavu za Tanjug tokom svečane proslave 80 godina postojanja kluba.
Mijatović je poručio da veruje kako će Partizan i ubuduće igrati značajnu ulogu, ne samo na domaćoj sceni, već i van granica Srbije. Izrazio je nadu da će narednih 20 godina biti još uspešnije od dosadašnjih osam decenija slavne klupske istorije.
"Jako sam uzbuđen i zadovoljan. Osamdeset godina, osam decenija, stvarno jedan važan jubilej. Ovih 80 godina je proteklo fenomenalno, sa mnogo medalja i titula i na to možemo da budemo ponosni. Nadam se da će narednih 20 godina biti mnogo uspešnije nego ovih 80 prethodnih, jer sport generalno ide u pravcu tehnologije, sve evoluira pa i sport. Nadam se da će Partizan uvek imati zapaženu ulogu ne samo u Srbiji nego i šire", naveo je Mijatović.
Partizan je nastao pre ravno osam decenija, 4. oktobra 1945. godine, a u Humskoj su uoči okršaja sa Vojvodinom priredili proslavu rođendana.
Tim povodom na stadionu u Humskoj, uoči meča, održan je koncert "Grupe JNA" i "Blicaj, blicaj".