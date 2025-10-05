Mijatović je poručio da veruje kako će Partizan i ubuduće igrati značajnu ulogu, ne samo na domaćoj sceni, već i van granica Srbije. Izrazio je nadu da će narednih 20 godina biti još uspešnije od dosadašnjih osam decenija slavne klupske istorije.

"Jako sam uzbuđen i zadovoljan. Osamdeset godina, osam decenija, stvarno jedan važan jubilej. Ovih 80 godina je proteklo fenomenalno, sa mnogo medalja i titula i na to možemo da budemo ponosni. Nadam se da će narednih 20 godina biti mnogo uspešnije nego ovih 80 prethodnih, jer sport generalno ide u pravcu tehnologije, sve evoluira pa i sport. Nadam se da će Partizan uvek imati zapaženu ulogu ne samo u Srbiji nego i šire", naveo je Mijatović.