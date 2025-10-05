"KRIVO MI JE ŠTO JE SVE ISPALO OVAKO KAKO JE ISPALO" Fudbaler Vojvodine se oglasio dan nakon meča sa Partizanom - odmah je uputio jedan apel!
Fudbaleri Vojvodine izgubili su sinoć u Humskoj ulici od Partizana rezultatom 1:0, u meču koji su obeležili brojni prekidi.
Dan nakon meča, fudbaler Vojvodine Njegoš Petrović čestitao je svojim saigračima na hrabroj utakmici protiv Partizana i zahvalio se navijačima na velikoj podršci u Humskoj.
– Došli smo ovde da odigramo dobru utakmicu i da se nadigravamo sa ekipom Partizana. Krivo mi je što je sve ispalo ovako kako je ispalo. Apelujem da se ovakve stvari više ne ponavljaju, jer nikome ne idu u prilog. Krivo mi je i zbog naših i njihovih navijača koji su došli da gledaju fudbal. Izrazio bih zahvalnost našim navijačima koji su bili uz nas preko 130 minuta, ne znam ni ja tačno koliko. Hvala im na tome. Gledamo ka narednoj utakmici, idemo dalje. Rekao sam u svlačionici da sam ponosan na sve saigrače i stručni štab i siguran sam da ovakve utakmice podižu ekipu i da ćemo imati sezonu kakvu Vojvodina zaslužuje – rekao je Petrović za klupski sajt.
Partizan je preuzeo prvo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 25 bodova, uz dve utakmice više i bod više u odnosu na drugoplasiranu Crvenu zvezdu, a Vojvodina se nalazi na trećoj poziciji sa 18 bodova.
Partizan posle reprezentativne pauze gostuje TSC-u, dok Vojvodina dočekuje Radnički iz Kragujevca.