– Došli smo ovde da odigramo dobru utakmicu i da se nadigravamo sa ekipom Partizana. Krivo mi je što je sve ispalo ovako kako je ispalo. Apelujem da se ovakve stvari više ne ponavljaju, jer nikome ne idu u prilog. Krivo mi je i zbog naših i njihovih navijača koji su došli da gledaju fudbal. Izrazio bih zahvalnost našim navijačima koji su bili uz nas preko 130 minuta, ne znam ni ja tačno koliko. Hvala im na tome. Gledamo ka narednoj utakmici, idemo dalje. Rekao sam u svlačionici da sam ponosan na sve saigrače i stručni štab i siguran sam da ovakve utakmice podižu ekipu i da ćemo imati sezonu kakvu Vojvodina zaslužuje – rekao je Petrović za klupski sajt.