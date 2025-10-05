Zanimljiva utakmica sa dosta propuštenih šansi.
BEZ POBEDNIKA U UDINAMA: Kaljari do vrednog boda na "vrućem" gostovanju
Fudbaleri Udinezea odigrali su danas na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Kaljarija, u utakmici šestog kola Serije A.
Kaljari je poveo golom Đenara Borelija u 25. minutu, a izjednačio je Kristijan Kabasele u 58. minutu.
Meč je bio izuzetno zanimljiv, a domaći tim je promašio nekoliko veliki prilika za potpuni preokret.
Obe ekipe imaju po osam bodova, Kaljari na 10. a Udineze na 11. mestu.
Kasnije igraju Bolonja - Piza, Fjorentina - Roma, Napoli - Đenova i Juventus - Milan.
