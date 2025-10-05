Prve varnice pred meč Srbija - Albanija koji se igra naredne subote.
SKANDAL! Neviđena provokacija albanskih navijača pred meč u Leskovcu: Kakav sraman transparent (FOTO)
Bruka... Navijačka grupa "Plisat" iz Prištine, koja podržava FK Prištinu, na utakmici lige tzv. Kosova protiv Balkanija istakla je sraman transparent na kojem Leskovac naziva albanskom teritorijom.
Provokacije pred meč Srbija - Albanija već su počele da pristižu i to iz južne srpske pokrajine.
Navijači Prištine pokušali su i uspeli da dođu u centar pažnje.
- U našem Leskovcu, na albanskoj zemlji, učinite nas ponosnim. U ime istorije - pisalo je na transparentu navijačke grupe "Plisat".
Šta na ovo reći osim: bruka, sramota i puste želje.
Podsećamo, meču u Leskovcu prisustvovaće samo srpski navijači.
Albanija - Srbija Foto: 2025/Starsport.rs ©/2025/Starsport.rs ©, Starsport
