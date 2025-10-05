Slušaj vest

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su na Banovom Brdu Javor rezultatom 1:0 u meču 11. kola Superlige Srbije.

Strelac jedinog gola bio je Nenad Tomović u 38. minutu na asistenciju kapitena Marka Docića. Iskusni defanzivac je vrlo lepo, sa mnogo osećaja, glavom poslao loptu u mrežu na centaršut i prevario golmana Ivanjičana.

Kasnije, Jovančić je laktom, nesmotreno, ušao jače u duel sa jednim igračem gostiju u borbi za poziciji nakon kornera. Jovanović je bio blizu, procenio da je bilo elemenata za penal i pokazao na "kreč".

Odgovornost je preuzeo igrač koji je izveo korner, Amadu Sabo, međutim niej se proslavio - golman "brđana" Lazar Kaličanin odbranio mu je udarac i sebi prišio etiketu junaka meča.7

