VUČICA OSVOJILA FIRENCU I PREUZELA TRON: Pobede Rome i Bolonje u Seriji A
Fudbaleri Rome pobedili su danas na gostujućem terenu Fjorentinu 2:1, u utakmici šestog kola i preuzeli prvo mesto na tabeli Serije A.
Fjorentina je povela u 14. minutu golom Mojzea Kina, a izjednačio je Matijas Sule u 22. minutu.
Sule je asistirao Brajanu Kristanteu kod pobedonosnog pogotka u 30. minutu.
Roma je sada prva sa 15 bodova, a Fjorentina, koja je i dalje bez pobede u ligi, zauzima 17. mesto na tabeli sa tri boda.
Fudbaleri Bolonje pobedili su kao domaćini Pizu 4:0.
Domaći su poveli golom koji je Nikolo Kambijagi postigao u 24. minutu, a prednost je udvostručio Nikola Moro u 38. Dva minuta kasnije treći gol postigao je Rikardo Orsolini, a konačan rezultat postavio je Jens Odgor u 53. minutu.
Bolonja ima 10 bodova na sedmom mestu na tabeli, a Piza je poslednja sa dva boda.